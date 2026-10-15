Emotivo tráiler de “The Chosen” temporada 6 muestra las horas más dolorosas de Jesucristo

El tráiler de la sexta temporada de “The Chosen” se estrenó este jueves 15 de octubre y adelantó uno de los momentos más dolorosos de la historia de Jesucristo relacionado con sus últimas 24 horas de vida, desde la traición de Judas y los interrogatorios hasta su condena y crucifixión.

La nueva entrega de la serie protagonizada por Jonathan Roumie promete mostrar una de las etapas más intensas de la historia de Jesús, con escenas que retratan su sufrimiento y el dolor de quienes lo acompañaron. María, su madre, los discípulos y los romanos tendrán un papel importante en esta parte, que abordará los acontecimientos desde diferentes perspectivas.

Creada por Dallas Jenkins, “The Chosen” se ha caracterizado por contar la vida de Jesús a través de las experiencias de las personas que lo conocieron. Ahora, la sexta temporada se concentrará en los acontecimientos que condujeron a su muerte, preparándose prepara para el desenlace de la historia en una séptima entrega.

¿Qué muestra el tráiler de The Chosen temporada 6?

Tráiler de “The Chosen” temporada 6. YT Prime Video

El avance presenta momentos de tensión, violencia y tristeza que marcan las últimas horas de Jesucristo.

Uno de los aspectos centrales, que se deja ver en los avances, será el sufrimiento de Jesús, enfrentándose a golpes, acusaciones y humillaciones antes de ser llevado a la crucifixión. Sin embargo, el tráiler también pone atención en el impacto emocional que estos acontecimientos tienen en sus seguidores.

Además, la participación de Judas será fundamental en esta temporada, pues su decisión de entregar a Jesús desencadena una serie de acontecimientos que conducen a su arresto y condena.

A partir de ese momento, la historia mostrará el enfrentamiento entre las autoridades religiosas, el poder romano y quienes consideran a Jesús el salvador.

El avance también destaca el sufrimiento de quienes permanecieron cerca de Jesús.

Pedro, Juan y los demás seguidores vivirán uno de los momentos más difíciles de sus vidas, pues los acontecimientos pondrán a prueba su fe y la relación que construyeron con Jesús.

¿De qué tratará la sexta temporada de The Chosen?

Tráiler de “The Chosen” temporada 6. YT Prime Video

A diferencia de las entregas anteriores, esta parte se concentrará en los acontecimientos previos a la muerte de Jesucristo.

La trama abordará los interrogatorios, la condena y el camino hacia la crucifixión, además de profundizar en las motivaciones de los personajes que participaron en esos sucesos.

La producción plantea que los mismos acontecimientos pueden interpretarse de distintas maneras, desde la justicia hasta la tragedia.

Uno de los ejes de la temporada será la decisión de Jesús de continuar con su misión a pesar de conocer el sufrimiento que le espera.

Dallas Jenkins ha explicado que la historia no pretende mostrar únicamente los hechos que condujeron a la crucifixión, sino también profundizar en las razones y circunstancias que rodearon ese momento.

¿Quién es quién en la temporada 6?

Tráiler de “The Chosen” temporada 6. YT Prime Video

La nueva entrega contará con el regreso de varios de los actores que han interpretado a los personajes principales de la serie.

Entre ellos se encuentra Jonathan Roumie como Jesús, acompañado por Shahar Isaac como Simón Pedro, Paras Patel como Mateo, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Noah James como Andrés, George H. Xanthis como Juan, Vanessa Benavente como María, la madre de Jesús, y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

También estarán Richard Fancy como Caifás, Paul Ben-Victor como el rey Herodes y Andrew James Allen como Poncio Pilato.

La presencia de estos personajes permitirá mostrar las distintas reacciones ante la condena y muerte de Jesús, desde el dolor de sus seguidores hasta las decisiones de quienes participaron en el proceso que condujo a la crucifixión.

¿Cuándo se estrena “The Chosen” temporada 6 en Prime Video?

Tráiler de “The Chosen” temporada 6. YT Prime Video

La sexta temporada tiene previsto su estreno en Prime Video el próximo 15 de noviembre. De acuerdo con el calendario anunciado, los primeros tres episodios estarán disponibles ese día y los capítulos restantes se lanzarán semanalmente.

El calendario contempla el estreno del cuarto episodio el 22 de noviembre, el quinto el 29 de noviembre y el sexto el 6 de diciembre de 2026.

La nueva entrega forma parte de la etapa final de la historia de Jesús dentro de la serie, por lo que sus acontecimientos tendrán continuidad en los siguientes proyectos de la franquicia.

Además de los episodios para streaming, la historia tendrá continuidad con una película independiente centrada en la crucifixión de Jesús, cuyo estreno en cines está previsto para el 12 de marzo de 2027.

Dallas Jenkins ha explicado que el equipo decidió desarrollar ambos proyectos como partes complementarias del relato, con el objetivo de profundizar en los acontecimientos que rodearon las últimas horas de Jesús.

Cabe destacar que la serie principal está planeada para concluir con una séptima temporada, que se centrará en la resurrección de Jesús.