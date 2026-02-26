Gaby Platas obtiene orden de restricción permanente contra Paco de la O 

Gaby Platas dio a conocer este 25 de febrero que obtuvo una orden de restricción permanente en contra de Paco de la O, su exesposo y a quien identifica como su agresor. La actriz compartió la información mediante sus redes sociales, donde explicó que esta medida fue otorgada por la Fiscalía de la Ciudad de México con el objetivo de proteger su integridad y la de su entorno cercano.

A través de un mensaje, la también comediante dejó claro que hacer pública la situación que vive es una forma de visibilizar la violencia y alentar a otras personas a denunciar.

Gaby Platas habló sobre su relación con Paco de la O Especial

La orden de restricción contra Paco de la O

En su publicación, la actriz habló abiertamente sobre el proceso que enfrentó y el impacto que ha tenido en su vida. Por medio de un mensaje en X, antes Twitter, escribió:

“Desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo. Gracias a la Fiscalía de la CDMX Si vives violencia DENUNCIA”.

Para reforzar su mensaje, compartió el gráfico conocido como “Violentómetro”, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se explican los distintos niveles de violencia que pueden presentarse dentro de una relación.

Según detalló, decidió acudir nuevamente a instancias legales porque Paco de la O la ha estado buscando y, además, existen otros procesos relacionados con presunta violencia. La actriz señaló que lo ocurrido en su caso no sería un hecho aislado.

Gaby Platas da detalles de la orden de restricción

La actriz también subió un video a Instagram en donde dio más detalles de la orden de restricción en contra de su exesposo.

“La Fiscalía de Ciudad de México me dio medidas de protección permanentes en contra de mi agresor, que es la persona con la que estuve casada desde 2009 hasta 2018. Se preguntarán: ¿por qué ahorita? y, bueno, porque está persona me ha estado buscando y porque, desafortunadamente, lo que pasó conmigo no es un caso aislado, él ya ha tenido problemas con otras personas”.

Gaby Platas explicó que decidió visibilizar el caso también como una medida preventiva. En ese sentido expresó su preocupación ante la situación actual y manifestó.

“Me preocupa todo lo que está pasando (...), si cualquier cosa me pudiera pasar a mí o a la gente que me rodea, sabemos de dónde viene. Denuncien. Si están viviendo violencia, denuncien (...), chequen la escala de la violencia porque a veces estamos en alguno de los numeritos de arriba y no somos conscientes de que la cosa siempre escala. Si alguien te trata con violencia ‘leve’, se va a poner peor, créanme, ya pasé por ahí”.

Especial

La relación entre Gaby Platas y Paco de la O fue larga y, tras la ruptura en 2018, la actriz comenzó a considerar acciones legales debido a mensajes insistentes que recibía. La situación cobró mayor relevancia pública luego de que la actriz Malu Carreras denunciara en enero haber vivido violencia con el mismo actor.

Después de esa denuncia, Platas reveló que recibió mensajes con tono romántico por parte de su expareja, lo que influyó en su decisión de solicitar formalmente la orden de restricción permanente y medidas de protección.

Además, manifestó públicamente su respaldo a Malu Carreras, especialmente ante los cuestionamientos que surgieron sobre la gravedad de su testimonio. En un mensaje difundido por el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, Gaby Platas afirmó:

“Que no la haya pateado no quiere decir que no haya habido violencia. La violencia puede ser de mil formas, lo sé porque lo viví con la misma persona”.

PJG