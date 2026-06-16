¿Pablo Lyle saldrá de la cárcel en diciembre? Esto fue lo que revelaron sus hermanos

La familia del actor Pablo Lyle alista los recursos legales para conseguir su liberación anticipada de la cárcel en Estados Unidos. Sus hermanos, Silvia y Jorge Lyle, revelaron que el histrión aspira a beneficios penitenciarios gracias a su buena conducta sostenida durante todo su tiempo de encierro.

Esta medida jurídica permitiría al intérprete cumplir el resto de su condena en el régimen de libertad condicional. Las declaraciones de los familiares surgieron ante los medios de comunicación en medio de la reciente pérdida de su padre, un evento que golpeó profundamente el entorno del artista.

Pablo Lyle en su juicio. Captura de pantalla

La justicia estadounidense condenó al actor mexicano a cinco años de prisión, seguidos por ocho años de probatoria por el delito de homicidio involuntario. El juez emitió esta sentencia por el altercado vial ocurrido en marzo de 2019 en Miami, Florida, donde el cubano Juan Ricardo Hernández perdió la vida tras recibir un golpe.

Silvia Lyle detalló en entrevista para Ventaneando que el equipo de abogados debe cumplir todavía con diversos trámites y procedimientos administrativos para concretar la ansiada salida. La hermana del histrión confió plenamente en que los procesos legales fluyan en total orden para lograr la pronta reintegración del actor a la sociedad.

El luto por la partida del patriarca

El sensible fallecimiento de Jorge Cristian Lyle Pérez, padre del histrión, sacudió a toda la familia el pasado 13 de junio. El hombre de 77 años perdió la vida en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, dejando un vacío insustituible entre todos sus hijos, familiares y seres más queridos.

Los hermanos del intérprete enfrentaron el duelo con resignación y despidieron a su padre con un emotivo homenaje rodeados de la gente de su tierra natal. Silvia expresó una inmensa gratitud por las constantes muestras de cariño y recordó a su progenitor como un pilar inquebrantable para todos los miembros de su hogar.

Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle, falleció en Mazatlán. Foto: Especial

La familia desestimó las versiones extraoficiales sobre una supuesta caída como causa de muerte y calificó el doloroso evento simplemente como un proceso natural. Los allegados enfocaron sus energías en honrar la memoria del patriarca, quien mantuvo siempre una relación de infinito afecto con el actor.

El momento más desgarrador para la familia radicó en vivir los servicios funerarios sin la presencia física del histrión mexicano. Desde febrero de 2023, el actor cumple su pena dentro de una prisión de Florida, por lo que vivió el amargo luto desde el absoluto aislamiento de su celda.

El futuro profesional del artista mexicano

A pesar de la reciente tragedia familiar, los hermanos Lyle notaron un desarrollo personal y emocional muy significativo en el protagonista de telenovelas. Jorge Lyle aseguró que mantiene comunicación frecuente con el actor y destacó el gran crecimiento interno que observó de cerca a través de sus múltiples conversaciones telefónicas.

El hermano del intérprete enfatizó el enorme orgullo que siente por el comportamiento del histrión ante la adversidad. Sobre un posible regreso a los foros de grabación, la familia prefirió guardar cautela, pues indicaron que el propio artista trazará su camino profesional cuando recupere la anhelada libertad.

Pablo Lyle como actor Foto: Especial

Jorge agradeció públicamente el sólido respaldo que diversas celebridades del medio del espectáculo mostraron hacia su hermano a lo largo de este duro trayecto legal. El familiar afirmó que el actor sembró amistades verdaderas y confió en que materializará proyectos exitosos al abandonar la penitenciaría.

A la emotiva ceremonia religiosa de despedida en Mazatlán acudió Ana Araujo, exesposa de Pablo y madre de sus dos hijos. La empresaria acompañó respetuosamente a la familia en este momento de profundo dolor, mientras todos mantienen viva la esperanza de abrazar nuevamente al actor fuera de las rejas.