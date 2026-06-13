Pablo Lyle enfrenta una nueva tragedia: su padre muere mientras cumple condena en Estados Unidos

La familia de Pablo Lyle atraviesa un momento de profundo dolor. Jorge Lyle, padre del actor mexicano, falleció en Mazatlán, Sinaloa, luego de enfrentar complicaciones de salud que se agravaron durante los últimos días.

La noticia ha causado conmoción entre familiares, amigos y seguidores del actor, quien actualmente cumple una sentencia en una prisión de Florida, Estados Unidos. La pérdida ocurre en medio de una situación ya complicada para la familia, marcada por los años de proceso legal que han rodeado al protagonista de telenovelas.

La salud de Jorge Lyle se deterioró en las últimas semanas

La preocupación por el estado de salud de Jorge Lyle comenzó a crecer a principios de junio, cuando la periodista Inés Moreno reveló que atravesaba una situación médica delicada.

De acuerdo con la información difundida, el padre del actor padecía Alzheimer desde hacía aproximadamente dos años. Debido al avance de la enfermedad, la familia había tomado la decisión de que permaneciera en un centro especializado donde recibía atención y cuidados constantes.

Sin embargo, todo se complicó tras una fuerte caída que sufrió dentro de la institución donde se encontraba.

Según relató la periodista, el accidente provocó un deterioro importante en su estado de salud. Desde entonces, la familia permaneció pendiente de su evolución y consciente de que el panorama no era alentador.

Durante los días posteriores comenzaron a surgir reportes sobre la gravedad de la situación. Finalmente, este fin de semana se confirmó el fallecimiento de Jorge Lyle en Mazatlán.

La familia se reunió para acompañarlo

Ante el delicado panorama, varios integrantes de la familia viajaron a Mazatlán para permanecer junto a él durante sus últimos días.

Entre ellos estuvo Silvia Lyle, hermana de Pablo, quien se trasladó desde Miami para acompañar a su padre. Personas cercanas a la familia señalaron que todos buscaron mantenerse unidos mientras enfrentaban la incertidumbre sobre su estado de salud.

La situación también despertó preguntas sobre la posibilidad de que Pablo Lyle pudiera despedirse de su padre o mantener algún contacto especial antes de su muerte.

La razón por la que Pablo Lyle podría obtener autorización para viajar a México mezcalent

Hasta ahora no se ha informado públicamente si el actor tuvo la oportunidad de comunicarse con él durante sus últimos días.

Pablo Lyle sigue en prisión en Estados Unidos

La muerte de Jorge Lyle ocurre mientras el actor permanece privado de la libertad en Estados Unidos.

El caso que cambió la vida del intérprete ocurrió en 2019, cuando se vio involucrado en un altercado de tránsito en Miami. Durante el incidente, Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que falleció días después debido a las lesiones sufridas.

Tras varios años de proceso judicial, en 2023 fue sentenciado por homicidio involuntario. La condena incluyó cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

Desde entonces, su carrera artística quedó en pausa mientras cumple la sentencia impuesta por las autoridades estadounidenses.

¿Podía obtener un permiso para despedirse de su padre?

Conforme se conoció el delicado estado de salud de Jorge Lyle, también surgieron dudas sobre la posibilidad de que el actor recibiera algún permiso especial para verlo.

Expertos en temas penitenciarios han señalado que dentro del sistema de justicia estadounidense existen mecanismos humanitarios que pueden ser solicitados en circunstancias extraordinarias, como enfermedades terminales o fallecimientos de familiares directos.

Sin embargo, este tipo de autorizaciones no son automáticas. Cada caso debe analizarse de manera individual y depende de múltiples factores, entre ellos el historial del interno, el tiempo de condena cumplido y la evaluación de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no existe información oficial que indique que Pablo Lyle haya recibido un permiso de este tipo.

Una nueva prueba para la familia Lyle

Más allá de las discusiones legales que durante años han rodeado al actor, la muerte de su padre representa un golpe emocional para toda la familia.

La pérdida llega en un momento especialmente difícil, ya que Pablo Lyle continúa lejos de México y de sus seres queridos mientras cumple su condena en Estados Unidos.

La historia del actor ha permanecido en la conversación pública desde el incidente ocurrido en Miami. Para muchos, se trata de un caso que refleja cómo una decisión tomada en cuestión de segundos puede cambiar para siempre el destino de varias personas.

Hoy, además de enfrentar las consecuencias legales de aquel episodio, Pablo Lyle vive una tragedia familiar que vuelve a colocar su nombre en los titulares. Mientras tanto, familiares y personas cercanas despiden a Jorge Lyle, cuyo fallecimiento deja un vacío en quienes compartieron su vida.