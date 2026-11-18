Pablo Alborán: de Málaga a Abbey Road, un viaje sinfónico por su carrera
En diciembre el español lanzará un disco recopilatorio por sus 15 años de trayectoria, un proyecto que destaca el trabajo humano y la gratitud hacia su público.
15 años se dicen fácil, pero en la industria musical representan un reto. Para Pablo Alborán han significado mucho trabajo, esfuerzo, momentos duros, pero también, grandes frutos, incluyendo un público que ha estado siempre presente. Como una forma de agradecerles y, al mismo tiempo, hacer un recopilatorio de su carrera, nace Sinfónico.
El disco se lanzará el próximo 18 de diciembre y representa un salto después de KM0, un material íntimo y personal, pero también muy variado musicalmente, ¿por qué llevar sus canciones a un formato sinfónico? En entrevista con Excélsior, el malagueño nos dio esta y otras respuestas.
Este disco se une con una oportunidad única para Alborán: montar su propio sello musical que lleva por nombre Sirona, por lo que quería arrancar con un agradecimiento al cariño de la gente y decidió hacerlo a través de un recopilatorio, pero “a lo grande”.
La idea se terminó de formar cuando participó en un festival en Colombia de música clásica donde cantó con un grupo de estudiantes.
Cuando canté 'Saturno' y 'Solamente tú', dije espera, esto lo tenemos que grabar. Tardamos un año, hablé con Julio Reyes, que produjo Saturno, Prometo y varios discos, y le dije ¿por qué no hacemos un sinfónico con un viaje casi cinematográfico de esas canciones?”.
De una idea a grabar en Abbey Road con la Sinfónica de Londres
Pero para Pablo Alborán y su equipo, que cuidan cada detalle, este sinfónico debía ser especial y la respuesta fue Abbey Road, uno de los estudios de grabación más importantes en la industria musical, donde han pasado grandes leyendas y se han grabado bandas sonoras icónicas del cine.
¿Cómo fue grabar en este emblemático lugar? El español reconoce que, aunque aceptó encantado la idea de grabar en Abby Road, no fue consciente de lo que significaba hasta que llegó ahí.
“Recuerdo que vino mi hermano conmigo y le dije: ‘como esto salga mal, es el primer proyecto de mi sello independiente, o sea me quiero morir’. Pero hay algo dentro de ti que es como una adrenalina, algo que te empuja; a mí el miedo nunca me ha paralizado, al revés, me empuja y si me equivoco, me equivoqué, pero eso fue muy inspirador también”.
Un proyecto de este calibre lleva mucho tiempo y dedicación. Según el cantautor, durante un año se hizo un trabajo de descomposición de la sinfónica, porque “no es agarrar una sinfónica y, venga, toca las canciones con la sinfónica, sino vamos a estudiar qué es lo que necesita esta canción y vamos a fomentar la emoción que provoque”.
Ya en Londres, el disco se grabó a contrarreloj: “fue muy arduo, porque fue un año de trabajo, pero una semana de grabación, entonces no podía haber ningún error, muchas canciones están grabadas en una sola toma y es un sueño de disco, es un disco muy profundo, muy humano, tocado por seres humanos”.
Este punto es esencial para el malagueño, quien se declara en contra de la inteligencia artificial en lo que refiere a la creatividad.
Mi pensamiento es que es muy peligroso cuando invade el proceso creativo, o sea, cuando estás escribiendo y ya te bloqueas un poquito, veo gente que recurre automáticamente a la IA.
“Creo que hay que seguir peleando por hacer cosas humanas. La IA también tiene otros procesos que son muy interesantes, pero en la composición me niego plenamente”, puntualiza Alborán.
Por esa razón, hacer un disco con más de 200 músicos, donde algunas canciones están grabadas en una sola toma, es casi un acto de rebeldía necesario, pues es mucho más profundo y además ayuda a conectar mejor con la gente.
Un disco que resume su trayectoria
A lo largo de 15 años, Pablo Alborán ha lanzado 7 discos de estudio, que se traducen en un repertorio de más de 70 temas, lo que lleva a una pregunta inevitable: ¿cómo eligió las canciones para Sinfónico?
“Pues con un cuchillo aquí (en la sien) todos los días porque mi sensación era muy dura. Había canciones que son muy importantes y he tenido que dejar fuera, porque son dos discos, ya no me cabían más, entonces ha habido sacrificios.
“Pero lo que he intentado es que cada canción tuviera una personalidad, una idiosincrasia; quería ver hasta qué punto cada canción, cada balada, por ejemplo, no se pareciera la una a la otra, que no hubiera ni un ápice de parecido, que cada una tuviera su personalidad y me he dejado llevar un poco por eso”, comparte el cantante.
¿Cómo ha sido reencontrarse con sus temas tras tantos años de carrera? “Primero fue como un ejercicio de gratitud, porque esas canciones ya no son mías, son del público que las he escuchado en distintos países, en las giras.
“No voy a decir reconciliarme, porque nunca me he peleado con mis canciones, pero hay veces que automatizas sin querer muchas cosas, entonces, volver a cantar 'Solamente tú' desde ese lugar, por ejemplo, de pronto cada palabra tiene un peso diferente.
“Me acordaba de las cartas que me han enviado contándome sus historias muy íntimas, todas esas historias me venían de golpe mientras las cantaba. Yo no las cantaba ya por mi historia, las cantaba por las historias de los demás y me emocioné mucho, porque era como un sentimiento de gratitud, porque gracias a la gente que ha estado ahí podemos estar aquí contándonos y cantándonos”, reflexiona el malagueño.
Y a todo álbum le corresponde una gira, ¿qué podemos esperar del tour Sinfónico de Pablo Alborán?
Estamos preparando la gira para tocar con la sinfónica de cada ciudad y cada país, y eso va a ser un reto muy bonito, porque voy con mis partituras, voy con parte de mis músicos, pero luego la sinfónica quiero que sea de cada lugar al que voy, eso le va a dar una personalidad importante.
“Creo que cada show será diferente, aunque sean las mismas partituras, no se toca igual en cada país, hay un carácter en cada sinfónica y eso va a ser muy rico, va a ser que cada concierto sea muy auténtico”, afirma.
Sirona Music, una nueva etapa para Pablo Alborán
Sinfónico es el primer proyecto bajo sello discográfico independiente del cantautor español, Sirona Music. ¿Por qué dar este paso después de 15 años?
“Yo creo que la industria está mutando, está transformándose y necesito poder tomar ciertas decisiones que a lo mejor serán aceptadas, a lo mejor me equivoco, pero creo que es el momento de tomar riesgos, de poder elegir con quién trabajo.
“De pronto me di cuenta que las disqueras empiezan a externalizar el trabajo con otras empresas, más del 80% de las personas que trabajaban en mi equipo desaparecieron y quise volver a trabajar con las personas que desaparecieron, pero en mi sello, poder trabajar directamente con ellos sin intermediarios”, explica Alborán.
Sin embargo, el cantautor reconoce que este paso ha sido posible también gracias a la buena relación que tiene con Warner, con quien ha trabajado por 14 años, y con otras compañías como Universal y Sony.
“Me llevo bien con todo el mundo, pero a Warner les dije: creo que la industria está cambiando, merezco tener la oportunidad de equivocarme si es que me equivoco o de acertar, y llegamos a un acuerdo. Me dieron unas condiciones maravillosas para poder iniciar este nuevo camino, ellos son distribuidores del álbum, pero la compañía es mía”, puntualizó.
Sinfónico es un proyecto musical honesto, real y humano, un disco que refleja la madurez de 15 años de carrera y la gratitud hacia el público que ha hecho suyo cada uno de sus temas.
De acuerdo a Pablo Alborán, en el álbum que estará disponible a partir del 18 de diciembre, el público encontrará no solo versiones sinfónicas, también otras a piano y voz, a guitarra y cuarteto, y otras puramente corales, todo hecho de corazón a corazón.