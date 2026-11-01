Muere Juan Atkins, pionero del techno, en CDMX antes de un show; esto se sabe

Juan Atkins, uno de los músicos más importantes en la historia del techno, murió a los 64 años. La noticia se dio a conocer este 1 de noviembre y ha causado tristeza entre los seguidores de la música electrónica, especialmente entre quienes conocieron su trabajo como DJ, productor y uno de los creadores de este género.

La muerte del DJ ocurrió mientras se encontraba de visita en México, país donde tenía programado un espectáculo.

¿Qué le pasó a Juan Atkins y dónde murió?

La agencia Greensmith Artists, encargada de representar a Juan Atkins, confirmó su fallecimiento este domingo 1 de noviembre, después de que el músico fuera encontrado inconsciente en un hotel de la Ciudad de México.

Según información compartida por un representante de la agencia con el medio especializado Resident Advisor, el DJ se encontraba hospedado en la capital mexicana porque tenía previsto presentarse la noche del 31 de octubre en el YuYu Cine Club.

Sin embargo, antes de que pudiera realizar su presentación, fue encontrado dentro de su habitación. Posteriormente, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica, pero fue declarado muerto.

Por ahora, no se ha informado cuál fue la causa de muerte de Juan Atkins. Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre lo ocurrido durante sus últimas horas en la Ciudad de México.

Durante los últimos dos años había participado en eventos musicales de ciudades como Nueva York y Berlín, además de festivales como Movement, en Detroit; Dekmantel, en Ámsterdam, y Houghton, en Inglaterra.

¿Quién fue Juan Atkins y por qué es considerado uno de los padres del techno?

Aunque su nombre podría no ser tan conocido para quienes escuchan música electrónica de manera ocasional, Juan Atkins fue uno de los artistas que hicieron posible el nacimiento del techno.

El músico nació en Detroit en 1962 y creció en Belleville, una localidad cercana. Desde joven tuvo contacto con la música gracias a su padre, quien trabajaba organizando y promoviendo conciertos.

Sus primeras experiencias musicales estuvieron relacionadas con el funk y las bandas de garage. Sin embargo, durante su adolescencia comenzó a interesarse por los instrumentos electrónicos y las posibilidades que ofrecían para crear sonidos diferentes.

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Con apenas 15 años compró un sintetizador Korg MS-10, instrumento que le permitió comenzar a experimentar con ritmos que años después formarían parte de su estilo.

En la escuela conoció a Derrick May y Kevin Saunderson, quienes compartían su interés por la música. Con el tiempo, los tres serían conocidos como Belleville Three, un grupo de amigos al que se le atribuye un papel fundamental en el desarrollo del techno de Detroit.

Su manera de trabajar fue importante para la creación de este género, ya que intercambiaban instrumentos, utilizaban los mismos espacios de grabación y compartían ideas para producir música.

Las canciones y proyectos más importantes de Juan Atkins

Antes de convertirse en una figura reconocida del techno, Atkins comenzó a trabajar con Richard Davis, con quien formó el dúo Cybotron en 1980.

Ambos mezclaron elementos del funk con sintetizadores, percusiones electrónicas y sonidos inspirados en la ciencia ficción. Entre sus influencias se encontraban agrupaciones como Kraftwerk y Parliament-Funkadelic.

Una de sus primeras canciones fue "Alleys of Your Mind", publicada en 1981. Después llegaron otros temas como "Cosmic Cars", "Cosmic Raindance" y "The Line", que ayudaron a dar a conocer su propuesta musical.

No obstante, uno de sus mayores éxitos llegó en 1983 con "Clear", una canción que se convirtió en una referencia para la música electrónica y que logró vender alrededor de 50 mil copias.

El tema también fue utilizado posteriormente por otros artistas, entre ellos Missy Elliott, lo que permitió que su sonido llegara a nuevas generaciones. Cybotron publicó tres álbumes: Enter (1983), Empathy (1993) y Cyber Ghetto (1995).

Después de su etapa inicial con el dúo, Atkins continuó creando música bajo el nombre de Model 500. En 1985 lanzó "No UFOs", considerada una de las canciones más representativas de los primeros años del techno de Detroit.

Ese mismo año fundó Metroplex, un sello discográfico con el que pudo publicar sus propias producciones y apoyar el desarrollo de la música electrónica de su ciudad.

Juan Atkins también ayudó a darle nombre al techno

Además de participar en la creación de este estilo musical, Atkins tuvo un papel importante en la popularización de la palabra techno.

En 1988, su canción "Techno Music" apareció en el recopilatorio británico Techno! The New Dance Sound of Detroit, un disco que permitió que el público europeo conociera el sonido que se estaba desarrollando en Estados Unidos.

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A partir de entonces, el género comenzó a ganar seguidores en países como Reino Unido y Alemania, donde varios productores encontraron inspiración en las canciones que llegaban desde Detroit.

Con el paso de los años, Atkins siguió trabajando en proyectos como Infiniti y Borderland, este último junto al productor Moritz von Oswald. También retomó su trabajo con Cybotron y continuó presentándose como DJ.