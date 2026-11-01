Halle Berry pierde la custodia de su hijo; le prohíben también las visitas

Después de una ardua batalla judicial, declaraciones por parte de los involucrados y muchas especulaciones, se confirmó que Halle Berry pierde la custodia de su hijo menor; además, también le prohíben las visitas nocturnas.

La ganadora del Oscar por El pasado nos condena y quien dio vida a Tormenta en X-Men, recibió la resolución en la corte respecto al cuidado de su hijo menor que comparte con el también actor Olivier Martinez.

Lo que alguna vez comenzó como un romance de película terminó transformándose en una guerra en los tribunales, centrada principalmente en la convivencia, el bienestar cotidiano y el modelo de crianza de su hijo adolescente, Maceo.

Aunque no todo está perdido en términos legales para la protagonista de Gatúbela, el veredicto marca un punto de inflexión decisivo en una disputa familiar que data de casi una década.

Caso de Halle Berry. Storms Media Group

Halle Berry pierde la custodia de su hijo Maceo

La batalla legal que sostenían Halle Berry y Olivier Martinez dio un giro radical tras semanas de audiencias donde se trató la custodia de su hijo Maceo.

El equipo jurídico de la actriz buscaba que el tribunal restituyera el esquema previo de custodia física al 50%, permitiendo que el joven repartiera su tiempo en partes iguales entre ambas residencias.

Sin embargo, tras analizar el contexto familiar y escuchar las intervenciones de especialistas y los involucrados, el tribunal desestimó la solicitud de Berry y determinó conceder a Martinez la custodia física principal.

Esta medida modifica por completo la rutina diaria del adolescente, quien ahora tiene como residencia base el hogar de su padre.

El abogado defensor de Olivier Martinez, Patrick Baghdaserians, describió el veredicto ante los medios como un triunfo significativo para su representado. De acuerdo con su postura, la determinación judicial respalda los argumentos planteados por el actor galo, cuyo objetivo declarado ante el tribunal era priorizar la estabilidad académica, personal y emocional de su hijo.

Olivier Martínez a la salida del tribunal Grosby

Uno de los aspectos más comentados del dictamen es la restricción que impuso el tribunal sobre que Halle Berry no podrá tener visitas nocturnas con Maceo en el esquema de convivencia actual.

Esta orden descarta, al menos de momento, las tradicionales veladas familiares o pijamadas habituales entre semana, limitando las reuniones de la actriz a visitas programadas durante el día.

A la salida del juzgado, la actriz evitó dar declaraciones pero se mostró sonriente, aunque fanáticos en redes sociales argumentaron que era una respuesta al estrés que estaba viviendo con su familia.

El equipo de representación de Halle Berry se apresuró a aclarar que en el sistema judicial estadounidense, la custodia física (dónde reside el menor) difiere significativamente de la custodia legal (quién toma las decisiones clave sobre su desarrollo).

Es decir, la actriz de 60 años no fue despojada de su autoridad parental; sigue conservando la custodia legal compartida. Este elemento garantiza que Berry siga siendo un pilar activo en el rumbo formativo de su hijo, impidiendo que su exesposo actúe de manera unilateral en cuestiones que definirán el futuro académico y personal del menor.

Caso de Halle Berry. GAPZ, VALE

El testimonio clave de Maceo

Olivier Martinez había solicitado que el propio Maceo ofreciera su testimonio directo ante el juzgado. La defensa de la actriz se opuso de inicio a esta comparecencia, señalando el riesgo de que el joven hubiese sido condicionado o manipulado para declarar.

Pese a los reparos, el juez autorizó la intervención y optó por una audiencia privada, permitiendo que el joven dialogara directamente con el tribunal en un entorno neutro y sin la presencia de sus padres.

La información recabada en esa sesión confidencial, sumada a los reportes de terapeutas y maestros que evaluaron la situación familiar, fue determinante para inclinar la balanza hacia la custodia física principal en favor de Martinez.