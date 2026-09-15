¿Quién será el papá de Ron en Harry Potter? Este actor ya fue confirmado

¡Ya tenemos al actor que interpretará al papá de Ron Weasley! Los fans de Harry Potter recibieron una nueva sorpresa, pues HBO confirmó que Rafe Spall dará vida a este emblemático personaje en la esperada serie basada en los libros de J.K. Rowling.

El actor seguramente te resulta familiar, pues ha participado en importantes producciones de Hollywood como Jurassic World: El reino caído, además de La vida de Pi y La gran apuesta. Pero él no será el único nuevo rostro que llegará al mundo mágico.

HBO también reveló quiénes interpretarán a Myrtle la Llorona y Colin Creevey, dos personajes que aparecerán en la segunda temporada de la serie, correspondiente a la adaptación de Harry Potter y la Cámara de los Secretos.

HBO anuncia nuevos personajes de Harry Potter

La cadena continúa dando adelantos sobre el elenco de su nueva serie de Harry Potter y, en esta ocasión, presentó a tres actores que se integrarán a la segunda temporada.

A través de sus redes sociales, HBO compartió los nombres de los artistas que darán vida a algunos de los personajes que los fans podrán ver nuevamente en el mundo mágico.

“Preparen sus cámaras. Les damos la bienvenida a Rafe Spall como Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards como Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose como Colin Creevey a la Temporada 2 de la serie original de HBO, Harry Potter”, se lee en la publicación.

La noticia rápidamente llamó la atención de los seguidores de la saga, especialmente por la llegada de Arthur Weasley, uno de los personajes más queridos por su relación con Ron y por su particular fascinación por el mundo de los muggles.

¿Quién es Rafe Spall, el nuevo Arthur Weasley?

Rafe Spall nació el 10 de marzo de 1983 en Londres, Inglaterra. Su carrera comenzó cuando tenía 15 años, al formar parte del National Youth Theatre, y posteriormente debutó en la obra A Prayer for Owen Meany en el National Theatre de Londres.

Uno de los papeles que ayudó a darle mayor popularidad llegó en 2004, cuando participó en Shaun of the Dead (Zombies Party).

Posteriormente, apareció en películas como La vida de Pi (2012), La gran apuesta (2015) y Jurassic World: El reino caído (2018), donde interpretó a Eli Mills.

A lo largo de su trayectoria, el actor también ha recibido reconocimientos por su trabajo. Entre ellos se encuentran el premio a Mejor Actor en el Festival de Sitges de 2017 por The Ritual, además de reconocimientos relacionados con La gran apuesta y The Shadow Line.

Ahora, Spall tendrá uno de sus retos más importantes al ponerse en los zapatos de Arthur Weasley, personaje que ya forma parte del imaginario de millones de seguidores de Harry Potter.

Rafe Spall en Jurassic World Foto: IMDb

Otros actores que se integran al elenco de Harry Potter

Además de Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards llegará a la serie para interpretar a Myrtle la Llorona, el peculiar fantasma que habita uno de los baños de Hogwarts.

La actriz ha participado en producciones como Code of Silence y Casualty, y ahora se suma a una de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.

Por su parte, Jasper Ambrose será Colin Creevey, el joven estudiante de Hogwarts y gran admirador de Harry. El actor ha participado en proyectos como Bridget Jones: Loca por él, Las ovejas detectives y Hombre vs. Bebé.

Aunque todavía falta conocer más detalles sobre la producción, cada nuevo anuncio del elenco aumenta la emoción entre los fans que esperan descubrir cómo HBO llevará nuevamente el universo mágico a la pantalla.

La serie de Harry Potter llegará a HBO Max el 25 de diciembre y adaptará los libros de la saga de manera individual, por lo que los seguidores ya comienzan a ponerle rostro a los personajes que formarán parte de esta nueva versión del mundo mágico.