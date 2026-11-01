Cristian Castro baila “Thriller” de Michael Jackson durante concierto en Texas

Cristian Castro sorprendió a sus seguidores con una faceta poco habitual sobre el escenario en uno de sus conciertos. El cantante mexicano se sumó al ambiente festivo de Halloween con un baile muy distinto a las interpretaciones románticas que suelen caracterizar su carrera.

El intérprete de “Azul” y “Lloviendo estrellas” dejó por un momento las baladas para rendir homenaje al llamado Rey del Pop con una de las canciones más reconocidas de su trayectoria: “Thriller”, pieza que cada año recupera protagonismo durante las celebraciones de Halloween gracias a su videoclip y a la famosa coreografía de los zombis.

Cristian Castro baila “Thriller” de Michael Jackson IG cristian.castro

¿Dónde fue el concierto de Cristian Castro?

Cristian Castro formó parte de la cartelera del Nada Solo Éxitos Tour 2026, con una presentación el viernes 23 de octubre en el Texas Trust CU Theatre, ubicado en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos.

El espectáculo, programado para las 20:00 horas, reunió algunos de los temas más conocidos del cantante mexicano. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el repertorio incluyó interpretaciones como “Déjame conmigo”, “Cuando me miras así”, “Lloran las rosas”, “No podrás” y “Azul”.

Sin embargo, el concierto tuvo una sorpresa para los asistentes, quienes presenciaron un baile especial del cantante cuando sonó “Thriller” al final del repertorio.

Cristian Castro baila “Thriller” de Michael Jackson IG cristian.castro

Cristian Castro sorprende con un baile fuera de sus baladas románticas

Cristian Castro se ha caracterizado por sorprender a sus fans en diferentes espectáculos. Aunque es reconocido por sus interpretaciones románticas, en esta ocasión protagonizó un momento que llamó la atención de sus seguidores por su relación con las celebraciones de Halloween.

Durante su presentación en Texas, el cantante mexicano se sumó al ambiente de esta festividad con una interpretación y un baile del clásico tema de Michael Jackson. Castro retomó algunos pasos de la coreografía original y añadió otros movimientos improvisados durante el espectáculo.

Con la pista de “Thriller” de fondo y un traje gris con camisa azul, el cantante disfrutó del momento sobre el escenario. Algunos integrantes de su equipo lo acompañaron entre risas, mientras los asistentes también se sumaron al ambiente festivo.

El video de esta presentación mostró una faceta diferente del intérprete, quien dejó de lado por unos minutos las baladas que lo han convertido en uno de los cantantes mexicanos más reconocidos de su generación.

Este tipo de momentos permite conocer otra faceta del artista, quien también encuentra espacio para incorporar referencias de la cultura popular a sus espectáculos y compartirlas con sus seguidores.

Cristian Castro baila “Thriller” de Michael Jackson IG cristian.castro

“Thriller” de Michael Jackson: la canción que se convirtió en un clásico de Halloween

“Thriller” es uno de los temas más representativos de Michael Jackson. Fue lanzado como parte del álbum homónimo el 30 de noviembre de 1982, una producción que marcó un antes y un después en la historia de la música pop.

Sin embargo, su impacto no se limita a la canción. El videoclip, dirigido por John Landis, se convirtió en una producción innovadora por su narrativa cinematográfica, sus efectos especiales y la coreografía protagonizada por un grupo de zombis.

El cortometraje musical se estrenó en 1983 y presentó a Jackson en una historia de terror que mezcló elementos del cine con la música. Su duración, de aproximadamente 14 minutos, permitió desarrollar una historia que rompió con el formato tradicional de los videos musicales de aquella época.

Desde entonces, la coreografía de “Thriller” se convirtió en una de las más reconocibles de la cultura popular. Cada octubre, durante Halloween, personas de distintas partes del mundo recuperan sus pasos en fiestas, espectáculos y celebraciones temáticas.

Por ello, la elección de Cristian Castro representa un guiño a una de las figuras más importantes de la música internacional y a una canción que, más de cuatro décadas después de su lanzamiento, conserva su lugar entre los grandes himnos de Halloween.