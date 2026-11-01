¿Por qué Jennifer Lawrence no quiere volver a ser Mystique en ‘X-Men’? Esto fue lo que dijo

Jennifer Lawrence tiene claro que hay personajes que marcaron su carrera, pero que no necesariamente estaría dispuesta a interpretar una segunda vez. Ese es el caso de Mystique, la mutante de la franquicia X-Men a la que dio vida en cuatro películas entre 2011 y 2019.

Jennifer Lawrence

En una entrevista con la revista Allure, la ganadora del Oscar recordó su experiencia en la saga y habló sobre la posibilidad de regresar al universo de los mutantes. Aunque reconoció que disfrutaba las secuencias de acción y las escenas que requerían acrobacias, dejó claro que volver a someterse al maquillaje necesario para convertirse en Mystique no está entre sus planes.

Cuando le preguntaron si aceptaría nuevamente pasar por las largas jornadas de transformación, Lawrence respondió con una frase contundente:

Nunca digas nunca, pero absolutamente ni de broma”.

Foto: X @SelecaoGeek01

¿Por qué Jennifer Lawrence no quiere volver a interpretar a Mystique?

La actriz explicó que el principal motivo de su negativa está relacionado con el complicado proceso de maquillaje que debía soportar para encarnar a la mutante de piel azul.

De acuerdo con sus recuerdos, las sesiones podían extenderse durante varias horas y resultaban particularmente incómodas para ella debido a que tiene cosquillas. La experiencia fue tan demandante que, según contó, llegó a descubrir hasta dónde podía resistir la falta de sueño antes de alcanzar su límite físico y mental.

Aunque Lawrence disfrutaba interpretar a Mystique frente a las cámaras, el trabajo previo a cada escena terminó convirtiéndose en una de las partes menos agradables de su participación en la franquicia.

Jennifer Lawrence

¿Cuánto tiempo tardaban en transformar a Jennifer Lawrence en Mystique?

Uno de los aspectos más complicados de X-Men: Primera generación fue precisamente la caracterización de la protagonista. La intérprete recordó que el equipo debía cubrir gran parte de su cuerpo con pintura y adhesivos especiales para conseguir la apariencia del personaje.

El procedimiento podía tomar hasta ocho horas, una jornada considerable antes incluso de comenzar a grabar. A esto se sumaron las pruebas de cámara y los distintos cambios de tonalidad que experimentó durante la preparación del papel.

La actriz también reveló que aquellos procesos afectaron su cabello de manera permanente, debido a los tratamientos y modificaciones de color a los que tuvo que someterse para encontrar el aspecto adecuado de Mystique.

¿Qué fue lo que más disfrutó Jennifer durante ‘X-Men’?

A pesar de las dificultades relacionadas con el maquillaje, Lawrence no guarda únicamente recuerdos negativos de su paso por la saga. Entre las experiencias que más disfrutó mencionó las escenas de acción y el trabajo con su doble de riesgo, Renee Moneymaker.

La actriz destacó especialmente la colaboración que mantuvo con ella, pues ambas ya habían trabajado juntas en otra importante franquicia cinematográfica: Los juegos del hambre, donde Lawrence interpretó a Katniss Everdeen.

Así, aunque Mystique fue uno de los personajes que ayudaron a consolidar su presencia en las grandes producciones de Hollywood, la actriz parece no tener interés en repetir aquella transformación que tantas horas de preparación le exigía.

¿Jennifer Lawrence volverá a interpretar a Katniss Everdeen?

Además de recordar su paso por X-Men, Jennifer Lawrence recientemente volvió a despertar el interés de los seguidores de Los juegos del hambre, luego de confirmar su participación en "Sunrise on the Reaping", la nueva precuela de la franquicia.

Durante una charla en el pódcast Call Her Daddy, la actriz compartió la emoción que le provocó reencontrarse con Josh Hutcherson y otros integrantes del equipo con quienes trabajó durante la trilogía original. Incluso recordó con cariño la cercanía que conserva con sus antiguos compañeros y las divertidas anécdotas que vivió durante el rodaje.

La película, dirigida por Francis Lawrence, explorará los acontecimientos del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, 24 años antes de la historia de Katniss. La producción tiene previsto su estreno mundial para el 20 de noviembre.