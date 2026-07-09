¿Qué le pasó a Bill Ward? El baterista de Black Sabbath rompe el silencio sobre su salud

Bill Ward, uno de los fundadores de Black Sabbath, decidió responder a las dudas que durante los últimos meses surgieron entre sus seguidores sobre su estado de salud.

A través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, el músico británico explicó que actualmente necesita una silla de ruedas cuando debe recorrer trayectos largos, especialmente en aeropuertos. No obstante, dejó claro que eso no significa que esté enfermo ni que haya puesto fin a su carrera.

El baterista quiso adelantarse a cualquier rumor y hablar directamente con quienes lo han acompañado durante décadas.

Si me ves en una silla de ruedas, solo estoy cogiendo un aventón, no estoy jubilado o enfermo, escribió

Con esa frase buscó tranquilizar a sus fans y explicar que el uso de este apoyo responde únicamente a cuestiones de movilidad propias de su edad.

El músico asegura que sigue tocando la batería

Aunque reconoció que ya no puede caminar largas distancias como antes, Bill Ward afirmó que continúa disfrutando de la música con la misma pasión.

El integrante de Black Sabbath recordó que durante muchos años fue un gran aficionado a las caminatas y que recorrió distintos lugares del mundo a pie. Sin embargo, con el paso del tiempo su resistencia física cambió.

Aun así, asegura que eso no ha afectado su capacidad para tocar.

Era un caminante de largas distancias. He caminado en muchas partes diferentes del mundo y sigo siendo un baterista. Todavía puedo tocar bastante bien para tener 78 años, compartió.

Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por miles de seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y agradecieron que hablara con honestidad sobre su situación.

Bill Ward

Comenzó a usar la silla de ruedas hace año y medio

En la misma carta, Bill Ward explicó que empezó a utilizar una silla de ruedas hace aproximadamente 18 meses.

Según contó, el cambio ocurrió principalmente cuando debía trasladarse por aeropuertos o recorrer espacios muy amplios, ya que caminar durante largos periodos sin detenerse se volvió más complicado.

El músico dejó claro que todavía puede desplazarse por su cuenta y que la silla es simplemente una herramienta que le permite conservar energía.

También explicó que decidió hacer pública esta información para evitar especulaciones y que sus seguidores conocieran la realidad directamente de él.

"Seguiré rockeando hasta que muera"

Lejos de transmitir un mensaje de despedida, Bill Ward aprovechó la publicación para reafirmar su compromiso con la música.

Incluso aseguró que no piensa alejarse de la batería mientras tenga la posibilidad de seguir tocando.

Solo me veré diferente, como en la foto aquí. Mucho amor para todos ustedes y seguiré rockeando hasta que muera, escribió.

Junto al mensaje compartió una fotografía donde aparece sonriendo mientras permanece sentado en la silla de ruedas.

La imagen fue recibida con cariño por sus seguidores, quienes destacaron su actitud positiva y el deseo de mantenerse activo.

Un año difícil para Black Sabbath

Las declaraciones de Bill Ward llegan meses después de uno de los momentos más duros para los integrantes y los seguidores de Black Sabbath.

En julio de 2025 falleció Ozzy Osbourne, histórico vocalista de la banda, luego de enfrentar durante varios años distintos problemas de salud.

El cantante había revelado en 2019 que padecía Parkinson y, posteriormente, atravesó diversas complicaciones médicas que limitaron su movilidad.

Black Sabbath

Su muerte marcó el final de una etapa para una de las agrupaciones más influyentes en la historia del heavy metal.

El último concierto junto a Ozzy Osbourne

Semanas antes del fallecimiento de Ozzy Osbourne, los integrantes originales de Black Sabbath lograron reunirse una vez más sobre el escenario.

El emotivo concierto de despedida se realizó en Birmingham, Inglaterra, ciudad donde nació la banda y donde comenzó una historia que transformó el rock para siempre.

Para muchos seguidores, aquella presentación quedó como el último gran encuentro entre Ozzy Osbourne, Bill Ward, Tony Iommi y Geezer Butler.

Hoy, tras la pérdida de su amigo y compañero, Bill Ward continúa demostrando que la música sigue siendo una parte fundamental de su vida.

Bill Ward sigue siendo una leyenda del heavy metal

Con 78 años recién cumplidos, Bill Ward continúa siendo considerado uno de los bateristas más importantes en la historia del rock.

Su estilo ayudó a definir el sonido de Black Sabbath desde finales de los años sesenta y dejó una huella que ha influido en generaciones de músicos alrededor del mundo.

Ahora, con total transparencia, decidió contar cómo vive esta nueva etapa y poner fin a los rumores sobre su salud.

Aunque reconoce que necesita una silla de ruedas para algunos desplazamientos, insiste en que eso no cambia lo esencial: sigue disfrutando de la batería y mantiene intactas las ganas de hacer música.

Black Sabbath

Su mensaje terminó convirtiéndose en una muestra de fortaleza y optimismo para miles de seguidores que, lejos de preocuparse por verlo en una silla de ruedas, celebraron que Bill Ward continúe haciendo lo que más ama: tocar y mantener vivo el espíritu de Black Sabbath.