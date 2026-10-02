Skydance es el nuevo nombre tras la megafusión de Paramount y Warner, ¿qué marcas engloba?

El mapa del entretenimiento global acaba de transformarse de manera definitiva y tras varios meses de complicaciones la histórica megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery ya tiene una identidad corporativa oficial: Skydance.

David Ellison, presidente y director ejecutivo del nuevo conglomerado, despejó meses de especulación en las que sonaban nombres combinados como WarnerMount para confirmar que la entidad matriz adoptará la marca que él mismo fundó hace casi dos décadas y con la cual ahora se cobijarán diversas empresas de la rama de los medios de comunicación.

Pese al cambio de nombre en la cúpula corporativa, Ellison dejó en claro que no pretende borrar el legado de dos de las casas productoras y ambas compañías conservarán sus denominaciones operativas y sus legendarios estudios de filmación tanto en Melrose Avenue como en Burbank.

"Al reunir a Paramount y Warner Bros., queríamos preservar lo que ha hecho icónico a cada uno de estos estudios... Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa disminuyera, alterara o eclipsara a ninguna de las dos", escribió Ellison a través de sus redes sociales.

¿Qué empresas y franquicias agrupa el nuevo gigante Skydance?

El acuerdo de 111 mil millones de dólares consolida un catálogo de propiedades intelectuales, canales de televisión y plataformas de streaming que podrían llevarla a convertirse en el grupo de medios más importante del mundo, un tema por el cual algunos estaban en contra al considerar que podría convertirse en una fuerza imparable.

El portafolio integrado bajo el paraguas de Skydance incluye:

Cine y Televisión: Los estudios cinematográficos de Paramount Pictures y Warner Bros. , además de señales televisivas de alcance global como CBS , HBO , CNN , MTV , BET , Comedy Central , TBS , Food Network y Nickelodeon .

Los estudios cinematográficos de y , además de señales televisivas de alcance global como , , , , , , , y . Plataformas de Streaming: La convivencia de los servicios HBO Max y Paramount+ , los cuales mantendrán por el momento sus ofertas independientes antes de una eventual integración técnica.

La convivencia de los servicios y , los cuales mantendrán por el momento sus ofertas independientes antes de una eventual integración técnica. Franquicias Mundiales: Universos cinematográficos y televisivos de la talla de Harry Potter, El Señor de los Anillos, el Universo DC (Superman, Batman), Game of Thrones, Star Trek, Mission: Impossible, Top Gun y Yellowstone.

Con el cierre definitivo programado para este 6 de octubre, la compañía será dirigida operacionalmente por Ynon Kreiz, exdirector de Mattel, junto al propio Ellison.