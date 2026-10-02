¡Prepara tu lightstick! HYBE Cine Fest llega con tus grupos favoritos

¡Atención, fans del K-pop! Ya se encuentra abierta la preventa para HYBE Cine Fest, una experiencia que llevará la música de tus grupos favoritos a la pantalla grande para disfrutar de una verdadera fiesta musical.

Si todavía no has tenido la oportunidad de ver a BTS, SEVENTEEN u otras agrupaciones en vivo, esta puede ser una opción para cantar, emocionarte y compartir tu pasión por el K-pop con otros fans. El evento se realizará del 24 al 31 de octubre, así que prepara tu lightstick y disfruta de esta experiencia en el cine.

¿Qué grupos participan en HYBE Cine Fest?

Durante una hora, los fans podrán disfrutar de videos musicales de diferentes agrupaciones, en un encuentro pensado para celebrar la música y reunir a quienes comparten su gusto por este género.

Los grupos que forman parte de la cartelera son:

BTS

BTS SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

ENHYPEN

LE SSERAFIM

&TEAM

BOYNEXTDOOR

TWS

ILLIT

KATSEYE

aoen

CORTIS

SANTOS BRAVOS

¿Dónde ver BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’?

Además, para todas las ARMY, se suma una proyección especial de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que el grupo se presentará por primera vez.

La función está programada para las 4:45 de la tarde. Sin embargo, te recomendamos consultar la disponibilidad y los horarios en la página oficial de Cinépolis para conocer las opciones disponibles y disfrutar de este momento musical dedicado a BTS.

¿Qué es el HYBE Cine Fest?

Se trata de un evento organizado por HYBE en colaboración con Trafalgar Releasing, compañía especializada en llevar conciertos, documentales y experiencias musicales a las salas de cine.

Durante esta celebración, los fans del K-pop podrán reunirse para disfrutar de sus agrupaciones favoritas en pantalla grande, compartir su emoción y convertir una función de cine en una auténtica fiesta musical.

Si quieres formar parte de HYBE Cine Fest, no olvides revisar los horarios y la disponibilidad en tu cine más cercano o de tu preferencia. ¡Prepara tu lightstick y disfruta de esta experiencia junto a otros fans!