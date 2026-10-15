¡Preparen las palomitas! El trama de robos imposibles y alta tensión está de regreso con una propuesta que promete sacudir la pantalla digital. Hablamos de Masterplan, la flamante producción que combina la elegancia del cine de atracos clásico con giros familiares completamente caóticos.

Bajo la dirección cinematográfica de Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard), la cinta se perfila como uno de los estrenos de entretenimiento más comentados de la temporada.

Con escenarios deslumbrantes rodados en locaciones reales entre Francia e Italia, la película une a Gaumont y Amazon MGM Studios para entregar una dosis pura de adrenalina, comedia astuta y tecnología de punta. Si eres fanático de los golpes millonarios y los enredos de alto nivel, aquí te traemos la guía definitiva con todos los detalles del filme.

Masterplan: trama, reparto y dónde verla en streaming Canva

¿De qué trata 'Masterplan'? Trama y sinopsis oficial

La premisa de Masterplan arranca con la ambición definitiva de cualquier criminal de élite: robar la mismísima Mona Lisa en París. Un legendario ladrón de guante blanco planea el atraco del siglo, pero sabe muy bien que no puede lograr semejante hazaña en solitario.

Para ejecutar el plan, recluta a dos jóvenes talentos que no se conocen entre sí: Chiara, una brillante experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un carismático especialista francés en explosivos.

Sin embargo, el verdadero giro explosivo ocurre justo antes del golpe. El cerebro de la operación les revela una bomba emocional: Chiara y Jay no solo son hermanos, sino que él es el padre que nunca conocieron.

Atrapados en una caótica reunión familiar que nadie pidió, esta disfuncional dinastía criminal deberá aprender a colaborar en equipo para esquivar a las autoridades y llevarse el botín más codiciado del planeta.

Masterplan: trama, reparto y dónde verla en streaming Canva

Reparto de 'Masterplan': ¿Quiénes son los actores de la película?

El gran atractivo de la cinta reside en la química eléctrica de su elenco protagonista, repleto de rostros aclamados internacionalmente:

Stanley Tucci: El carismático actor nominado al Oscar ( El diablo viste de Prada, Los juegos del hambre ) lidera la cinta en el papel del astuto mente maestra y padre secreto.

El carismático actor nominado al Oscar ( ) lidera la cinta en el papel del astuto mente maestra y padre secreto. Simona Tabasco: Tras deslumbrar al mundo en la segunda temporada de The White Lotus , la estrella italiana interpreta a Chiara, la genial hacker del grupo.

Tras deslumbrar al mundo en la segunda temporada de , la estrella italiana interpreta a Chiara, la genial hacker del grupo. Victor Belmondo: El talentoso actor francés (Squad 36) encarna a Jay, el audaz experto en pirotecnia y demolición.

El guion corrió a cargo de David Wolstencroft (Spooks) junto a Thomas Vincent, basados en una historia concebida por Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri y Alberto Vignati.

Masterplan: trama, reparto y dónde verla en streaming prime video

¿Dónde ver 'Masterplan' en streaming online?

Si te preguntas en qué catálogo puedes encontrar este largometraje, la respuesta es en Prime Video. La plataforma adquirió los derechos de distribución global de la cinta producida por Gaumont y Amazon MGM Studios.

Para disfrutarla únicamente necesitas contar con una suscripción activa a Amazon Prime. Podrás reproducirla en calidad 4K UHD desde tu Smart TV, dispositivos móviles, consola de videojuegos o navegador web. Además, el servicio permite la descarga de contenido para que disfrutes de la película sin conexión a internet desde donde estés.

¿Cuándo se estrena 'Masterplan' en la plataforma?

Toma nota en tu agenda porque la fecha señalada en el calendario es el viernes 16 de octubre. A partir de ese día, el filme estará disponible en el catálogo de Prime Video a nivel mundial.

Así que ya lo sabes: prepara la pantalla, reúne a tus acompañantes y alístate para una jornada llena de acción, misterio y dilemas familiares de alto impacto. ¡El atraco a la Mona Lisa está por comenzar!