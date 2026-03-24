Orlando Bloom estrena romance con modelo suiza 21 años menor; ¿quién es Luisa Laemmel?

El actor británico Orlando Bloom mantiene una relación con la modelo suiza Luisa Laemmel, según informó el diario The Sun el 24 de marzo.

La noticia surge meses después de que el intérprete confirmara su separación de la cantante Katy Perry, con quien compartió casi nueve años de relación.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por el medio, la pareja habría iniciado su vínculo en 2025 y recientemente fue vista durante unas vacaciones en Suiza. El romance se desarrolla entre Los Ángeles y Nueva York, ciudades donde ambos residen por motivos profesionales.

La pareja fue vista tras el Super Bowl en California. (Foto: Reuters)

Quién es Luisa Laemmel, la modelo vinculada a Orlando Bloom

Luisa Laemmel, de 28 años, es una modelo suiza que ha trabajado con distintas marcas de moda y cosméticos. Además de su carrera en la industria, cuenta con una licenciatura en psicología, señalaron medios internaciones.

De acuerdo con la información difundida, Laemmel ha construido una carrera internacional que la mantiene activa en ciudades clave como Nueva York, donde desarrolla la mayor parte de sus proyectos laborales dentro del sector de la moda.

El interés en su perfil se ha incrementado desde que fue relacionada con Bloom, especialmente por la diferencia de edad de 21 años entre ambos, un dato que ha sido señalado en distintos reportes.

Luisa Laemmel es modelo y tiene formación en psicología. (Foto: IG/luisalaemmel)

Vacaciones en Suiza y primeras apariciones públicas

Según The Sun, la pareja fue vista recientemente en Suiza, donde se hospedó en el hotel de lujo The Dolder Grand, ubicado en Zúrich. El establecimiento es conocido por sus tarifas elevadas y su exclusividad dentro del circuito turístico europeo.

Posteriormente, ambos continuaron su estancia en el resort Burgenstock, situado a orillas del lago de Lucerna. Este complejo de cinco estrellas es frecuentado por celebridades y figuras del entretenimiento internacional.

Las imágenes difundidas muestran a la pareja caminando junta y manteniendo actitudes cercanas en espacios públicos, lo que ha sido interpretado como una confirmación visual de la relación.

De acuerdo con una fuente citada por el medio británico, “se conocen desde hace varios meses y su relación es cada vez más estrecha”, lo que sugiere una evolución progresiva del vínculo.

Orlando Bloom fue captado junto a su nueva pareja en Suiza. (Foto: Grosby Group)

Cómo comenzó la relación de Orlando Bloom y Luisa Laemmel

Las primeras apariciones públicas de Orlando Bloom y Luisa Laemmel ocurrieron tras el Super Bowl celebrado en California el mes pasado. Fueron vistos saliendo juntos del estadio, lo que marcó el inicio de las especulaciones.

Según reportes, la relación comenzó en 2025, aunque se ha mantenido en un perfil bajo debido a la distancia geográfica entre ambos. Bloom reside en Los Ángeles, mientras que Laemmel desarrolla su carrera en Nueva York.

Una fuente cercana señaló que el actor incluso llevó a su perro durante el viaje a Suiza, un detalle que ha sido interpretado como señal de cercanía dentro de la relación.

La expareja fue vista junta por primera vez desde su ruptura, acompañada de su hija en Londres. Captura de pantalla de Instagram (Foto: katyperry)

La diferencia de ubicación ha sido mencionada como un factor que limita la frecuencia de sus encuentros, aunque no ha impedido el desarrollo del vínculo.

¿Cómo fue la separación de Orlando Bloom y Katy Perry?

En julio de 2025, Orlando Bloom y Katy Perry confirmaron el fin de su relación tras casi nueve años juntos. Ambos comparten una hija, Daisy Dove, de cinco años, según información pública.

Antes de su relación con Perry, el actor estuvo casado con la modelo Miranda Kerr, con quien tiene un hijo, Flynn Christopher, de 15 años. Kerr actualmente está casada con Evan Spiegel, empresario tecnológico.

Bloom, nacido en 1977 en Inglaterra, alcanzó reconocimiento internacional por sus papeles en sagas como El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, consolidándose como una figura destacada de Hollywood.

Formado en la Guildhall School of Music and Drama, el actor ha mantenido una trayectoria constante en cine y televisión, lo que ha contribuido a su permanencia en la industria del entretenimiento.