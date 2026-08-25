“Si amar es pecado, me declaro culpable”: Mon Laferte se confiesa con Rosalía sobre sus amores

La segunda noche de Rosalía en el Palacio de los Deportes tuvo como invitada a Mon Laferte, quien participó en el confesionario de la cantante antes de interpretar La Perla y habló sobre sus relaciones, su forma de amar y un recuerdo de su infancia.

El encuentro ocurrió este 24 de agosto, durante el segundo concierto de Rosalía en la Ciudad de México. Antes de interpretar La Perla, la española recibió a la cantante chilena en el escenario para participar en una de las dinámicas que forman parte de su actual gira.

La conversación comenzó alrededor del amor y el desamor, dos temas presentes en buena parte de la música de Mon Laferte. Sin embargo, la intérprete decidió no dedicar su confesión a sus exparejas y explicó por qué esta vez prefería hablar sobre ella.

Mon Laferte participa en el confesionario de Rosalía en México. Karla Palacio

¿Qué le confesó Mon Laferte a Rosalía?

Rosalía presentó a Mon Laferte, destacando que a lo largo de su carrera ha escrito sobre el amor, el desamor, el deseo, el dolor y la rabia. Después le dio la oportunidad de utilizar el confesionario para hablar de algo que llevara guardado.

Mon reconoció que ha sufrido por amor y recordó algunas de las experiencias que ha tenido en sus relaciones. Habló de engaños, mentiras y traiciones, además de mencionar que algunas personas la han descrito como intensa o dramática por su manera de relacionarse.

Rosalía intervino para definirla como “pasional”, pero Mon decidió llevar la conversación hacia otro punto.

La cantante explicó que durante años ha hablado sobre los hombres que han pasado por su vida e incluso ha convertido algunas de esas historias en canciones.

“Yo, Rosi, voy a hablar de mí”, aseguró Laferte durante la conversación.

Mon explicó que no quería seguir colocando a los hombres en el centro de sus historias y entonces hizo la confesión que había preparado para ese momento.

“Si amar es pecado, me declaro culpable, soy pecadora”, expresó la cantante.

Laferte también habló de las distintas formas en las que ha vivido el amor y reconoció que ha amado a hombres, a otras personas e incluso a varias al mismo tiempo.

Mon Laferte se confiesa con Rosalía en el Palacio de los Deportes. Karla Palacio

Mon Laferte recordó a su abuela durante el confesionario

La conversación continuó cuando Rosalía le preguntó si consideraba que saber amar era una de las grandes obras de su vida. La respuesta llevó a Mon Laferte a recordar parte de su infancia y, en particular, a su abuela Norma.

La cantante contó que cuando era niña su abuela acostumbraba peinarla mientras le contaba historias. Durante uno de esos momentos, mientras le hacía una trenza, le dijo que tenía un don y que algún día se convertiría en una estrella.

Mon contó que su abuela le decía que brillaba como una joya y la comparaba con “una perla”.

“Yo creo que tu delito fue dedicarles canciones demasiado buenas a hombres demasiado pendejos”, dijo Rosalía.

Mon respondió con un “Que chinguen a su madre”, mientras el público reaccionaba a la conversación.

Rosalía agradece el recibimiento del público mexicano

Durante su segunda noche en el Palacio de los Deportes, Rosalía también habló sobre su relación con México y agradeció la respuesta que ha recibido del público durante su regreso al país.

La cantante aseguró que ama México y destacó que cada vez que visita el país disfruta pasar tiempo en la Ciudad de México. Entre las cosas que mencionó estuvieron sus olores, sus colores y especialmente, la comida.

Su visita a la capital también ha incluido actividades fuera del escenario. Durante su estancia, la cantante fue vista recorriendo La Lagunilla, donde visitó algunos de los puestos del conocido tianguis capitalino.

Rosalía todavía tiene más presentaciones programadas en el Palacio de los Deportes. Después de los conciertos del 22 y 24 de agosto, el calendario de su gira contempla fechas los días 26, 28 y 29 de agosto.