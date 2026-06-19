Han pasado más de tres años desde que Olivia Wilde y Harry Styles terminaron su relación, pero hasta ahora la actriz y directora había evitado hablar públicamente sobre aquella etapa de su vida.

Eso cambió durante una reciente entrevista en la que recordó cómo vivió su romance con el cantante y por qué considera que la historia que se contó en redes sociales fue muy diferente a la que experimentaron en privado.

Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Wilde habló por primera vez con detalle sobre el noviazgo que mantuvo con el exintegrante de One Direction.

Olivia Wilde rompe el silencio sobre su relación con Harry Styles: ¿Qué dijo? IG oliviawilde

Olivia Wilde asegura que la polémica nunca entró en su relación

Cuando la relación entre Harry Styles y Olivia Wilde se hizo pública en 2021, las reacciones fueron inmediatas. El romance se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales y en medios de entretenimiento, especialmente porque comenzó poco después de la separación de Wilde y el actor Jason Sudeikis.

Sin embargo, la directora de Don't Worry Darling explicó que la atención mediática no afectó la forma en que ambos vivieron su historia.

Según contó, lograron construir una especie de espacio privado alejado del ruido exterior. Wilde describió aquel periodo como una etapa feliz y aseguró que el juicio constante que existía fuera de su círculo nunca logró alterar lo que ocurría entre ellos.

La actriz recordó que, mientras internet analizaba cada movimiento de la pareja, ellos mantenían una convivencia que define como familiar, tranquila y muy distinta a la imagen que se proyectaba públicamente.

La reacción del público sigue sorprendiéndola

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue que Olivia Wilde reconoció que todavía le cuesta entender el nivel de enojo que generó su relación con el cantante.

Durante la conversación, Alex Cooper planteó que parte de las críticas pudieron estar relacionadas con la diferencia de edad entre ambos.

Wilde es diez años mayor que Styles y, además, la relación se hizo pública en un momento especialmente sensible tras su ruptura con Jason Sudeikis.

La actriz utilizó una metáfora para explicar cómo percibía la diferencia entre lo que ocurría en su vida privada y el ambiente que se había creado en internet.

Mientras dentro de su relación existían momentos de felicidad y estabilidad, afuera se desarrollaba una conversación constante alimentada por rumores, especulaciones y opiniones de personas que seguían de cerca la vida del cantante.

Wilde aseguró que en ocasiones parecía que la simple imagen de ambos disfrutando juntos era suficiente para generar molestia entre algunos seguidores de Styles.

Olivia Wilde rompe el silencio sobre su relación con Harry Styles: ¿Qué dijo? Especial

El fenómeno Harry Styles y la presión de la fama

Durante la entrevista, Olivia Wilde también reflexionó sobre la enorme atención que rodea a figuras como Harry Styles.

La actriz considera que parte de las reacciones hacia su relación estuvieron vinculadas con la conexión emocional que muchos fans desarrollan con los artistas que admiran. Según explicó, se trata de una presión difícil de manejar para cualquier celebridad.

Aun así, destacó la forma en que el cantante ha enfrentado esa situación a lo largo de los años.

Styles comenzó su carrera como integrante de One Direction, una de las bandas más exitosas de la década pasada. Tras el descanso del grupo, construyó una carrera solista que lo llevó a convertirse en una de las figuras más populares de la música actual.

Ese nivel de popularidad también implica vivir bajo una atención constante, algo que Wilde aseguró admirar por la forma en que él ha aprendido a manejarlo.

Olivia Wilde rompe el silencio sobre su relación con Harry Styles: ¿Qué dijo? IG holiviaa1

Así comenzó la historia entre Olivia Wilde y Harry Styles

La relación entre ambos comenzó durante el rodaje de Don't Worry Darling, película dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh.

En enero de 2021 surgieron las primeras imágenes de la pareja, confirmando los rumores que habían comenzado a circular semanas antes.

Durante los casi dos años que estuvieron juntos, ambos intentaron mantener gran parte de su relación fuera del foco mediático, aunque cada aparición pública generaba titulares y comentarios en redes sociales.

La historia llegó a su fin en 2022, pero desde entonces ninguno de los dos había profundizado demasiado sobre lo que vivieron durante ese periodo.