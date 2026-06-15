¿Traición a la vista? El video viral de Zoë Kravitz que desata rumores de infidelidad de Harry Styles

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas. Un video grabado durante uno de los recientes conciertos de Harry Styles en Londres ha provocado una auténtica tormenta entre los seguidores del cantante, quienes comenzaron a especular sobre una posible crisis en su relación con Zoë Kravitz.

¿Qué pasó en el concierto de Harry Styles?

Todo ocurrió durante una de las presentaciones que Harry Styles ofreció en el estadio de Wembley como parte de su exitosa gira mundial Together, Together, un ambicioso tour que recorrerá varias ciudades hasta finales de 2026 para promocionar su más reciente álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Las imágenes generaron una ola de comentarios y teorías entre los seguidores de la pareja. Especial

Como suele suceder en los conciertos del intérprete de As It Was, varias celebridades y personas cercanas a su círculo asistieron al espectáculo. Entre ellas se encontraba Zoë Kravitz, quien disfrutó del show desde una zona VIP junto a integrantes del equipo del cantante, incluido Jeff Azoff, el mánager de la estrella británica.

¿Zoë Kravitz le fue infiel a Harry Styles?

Las imágenes que circulan en plataformas como TikTok, Instagram y X muestran a Kravitz conversando con Azoff mientras ambos cantan, ríen y disfrutan de la música. Sin embargo, algunos usuarios señalaron ciertos gestos de cercanía que consideraron demasiado afectuosos, lo que bastó para alimentar todo tipo de teorías.

La actriz fue captada conversando y compartiendo un momento cercano con Jeff Azoff en un palco VIP. X

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Algunos internautas comenzaron a analizar cada movimiento de los protagonistas, asegurando que existía un lenguaje corporal que iba más allá de una simple amistad.

Otros incluso afirmaron que la química entre ambos parecía más evidente que la que Zoë suele mostrar públicamente con Harry.

Las especulaciones crecieron aún más debido a que tanto Kravitz como Azoff mantienen relaciones sentimentales consolidadas. La actriz está comprometida con Harry Styles, mientras que el ejecutivo musical está casado con Glenne Christiaanse, una reconocida profesional de la industria musical vinculada a Apple Music.

La última polémica de Zoë Kravitz

A pesar de la ola de rumores, numerosos seguidores salieron en defensa de la actriz. Para ellos, las imágenes muestran únicamente una conversación amistosa entre dos personas que forman parte del mismo círculo profesional y personal.

Solo están hablando durante un concierto”, escribió una usuaria en redes sociales.

Otros usuarios defendieron a Zoë y aseguraron que se trató de una interacción completamente amistosa. Foto: Instagram zoeisabellakravitz

Otros señalaron que este tipo de interpretaciones suelen repetirse cada vez que una celebridad aparece interactuando con alguien del sexo opuesto, especialmente cuando se trata de figuras tan mediáticas como Zoë Kravitz.

Lo cierto es que ni la actriz ni Harry Styles han hecho declaraciones sobre la polémica. De hecho, la pareja ha optado por mantener un perfil relativamente discreto desde que comenzaron su romance.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo Zoë Kravitz y Harry Styles?

Su historia de amor salió a la luz durante 2025, cuando fueron captados juntos en diversas ciudades europeas. Con el paso de los meses, las apariciones públicas se hicieron más frecuentes y terminaron por confirmar que estaban viviendo una relación seria.

Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron oficialmente en 2026 tras meses de romance. Especial

En abril de 2026 llegaron nuevas señales de compromiso cuando Zoë fue fotografiada luciendo un llamativo anillo de diamantes. Poco después, varios medios especializados informaron que la pareja había decidido dar el siguiente paso y comprometerse formalmente.

Desde entonces, ambos se han convertido en una de las parejas más observadas del entretenimiento internacional. Cada aparición pública genera titulares y cualquier detalle es analizado minuciosamente por los seguidores.