Murió Chuck Russell, director de La Máscara: ¿fue víctima de la maldición de la película?

El director norteamericano Chuck Russell murió a los 74 años, dejando una marca imborrable en el cine. La noticia sacudió a Hollywood al despedir a un creador audaz que redefinió los efectos especiales y el género fantástico en las décadas de 1980 y 1990.

El cineasta falleció inesperadamente en su residencia de San Diego, según confirmó su esposa Ania. Tras hallarlo inconsciente y llamar a los servicios de emergencia, los socorristas no lograron reanimarlo. "Era un hombre maravilloso, significaba todo para mí", expresó su pareja a medios internacionales.

Murió Chuck Russell, director de La Máscara AFP

Del terror visceral al fenómeno pop: el legado de Chuck Russell

La trayectoria de Russell no fue producto de la casualidad, sino de una valentía creativa inusual. Hizo su debut como director en 1987 con Pesadilla en la calle del infierno 3: Los guerreros del sueño, cinta que no solo revivió la franquicia de Freddy Krueger, sino que la elevó a un nivel estético y comercial sin precedentes.

Posteriormente, demostró una capacidad camaleónica para reinventar clásicos. En 1988 dirigió la aclamada El Blob (La mancha voraz), obra maestra del terror corporal que perfecciono el uso de efectos prácticos en una época donde el CGI aún daba sus primeros pasos.

Sin embargo, el punto de inflexión definitivo llegó en 1994 al dirigir La Máscara. Concebida originalmente como un cómic de horror sangriento, Russell tuvo la agudeza de transformar la premisa en una comedia desenfrenada de estilo caricaturesco.

Esta arriesgada decisión no solo catapultó al estrellato global a Jim Carrey y Cameron Diaz, sino que sentó las bases operativas de la animación digital moderna, convirtiendo a la película en un hito financiero y cultural inolvidable.

Murió Chuck Russell, director de La Máscara AFP

¿La maldición de La Máscara? Las oscuras teorías tras la muerte de Chuck Russell

Tras la inesperada partida de Russell, en redes sociales y foros de cinefilia ha resurgido con fuerza la mística teoría de una presunta maldición vinculada a La Máscara. Los seguidores del género recuerdan que la producción nació de un cómic de terror violento y cargado de simbolismo pagano sobre el caos incontrolable.

Las especulaciones en internet señalan los trágicos giros de la vida real que rodearon a figuras del proyecto, desde drásticos retiros profesionales hasta desenlaces fatales de miembros del equipo. Se dice que alterar el origen perturbador del artefacto nórdico para volverlo comedia desató una secuela de sucesos desafortunados.

Aunque expertos y la propia industria descartan de plano estas leyendas urbanas como meras coincidencias trágicas, el misterio sigue alimentando el folclor del cine pop. La partida de su director aviva el aura mística de una obra que, para muchos, guardaba secretos más oscuros de los que llegaron a la pantalla.

Chuck Russell no solo dirigió películas, sino que moldeó los recuerdos de millones de espectadores que crecieron asombrándose con sus universos fantásticos. Su nombre queda grabado con letras doradas entre los grandes artesanos de la pantalla grande.

¿Crees que existe una verdadera maldición detrás de sus películas o es solo mito del cine?