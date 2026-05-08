De pedir libertad en un cartel a ganar el Platino por la cinta "Belén"

XCARET.— La actriz Dolores Fonzi, quien hace unos días estuvo en la Ciudad de México promocionando La casa de los Espíritus, asistió la mañana de ayer a una ceremonia especial de la 13 edición de los Premios Platino para recibir como directora y productora el Premio al Cine y Educación en Valores por la producción Belén, misma que, basada en un hecho real, cuenta cómo una joven tucumana es acusada injustamente de homicidio y condenada a ocho años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo en 2014.

Me parece importante. Siento que el cine es una manera de manifestar deseos y cosas que queremos que se instalen en la sociedad y que no vuelvan para atrás, en ese sentido, los derechos reproductivos de las mujeres. Creo que cualquier cosa que uno haga para aportar en ese camino es necesario porque claramente se lucha muchos años por conseguir un derecho y se pierden en un día. Hay que estar muy atentos y que se manden estos mensajes con esta película al mundo, creo que es una manera de establecer que es una realidad que no se puede mover tan fácilmente”, comentó Fonzi a pregunta expresa de Excélsior sobre lo que significa para ella contribuir a la plática sobre los derechos de la mujeres, el aborto y la despenalización del mismo.

La actriz de 47 años y quien actúa también en esta producción, dándole vida a la abogada que acompaña a Belén, pseudónimo usado para la joven acusada, subió hace diez años al escenario de los Premios Platino a recoger la presea a Mejor Interpretación Femenina por La patona y lo hizo portando un cartel que decía “Libertad para Belén”. Una década después, Fonzi está de vuelta en los Platino ya con una película dirigida sobre el caso y haciéndose acompañar por Camila Plaate, quien también fue reconocida ayer con el Platino a Mejor Interpretación Femenina por el papel que hace de Belén.

“No creo que el cine haga milagros, sí creo que inspira, acompaña, refresca, reconfirma ciertas necesidades y hay que seguir haciendo lo que uno siente. ¿Qué falta? Falta que haya gobernantes que no sean varones que no entienden nada, falta sentido común, falta también que creamos en nuestro propio trabajo colectivo y en la unión de los movimientos. Así pasó en Argentina y puede pasar en otras partes del mundo. Es verdad que estamos yendo para atrás y que hay un retroceso en un montón de áreas y derechos, pero también creo que los gobiernos pasan, los pueblos quedan y lo que más importa es que nos encuentren organizados cuando eso pase y se vayan los locos del poder”, apuntó Fonzi.

A unos días de que se celebre el Día de las Madres, Dolores Fonzi, quien aseguró que celebrará descansando “porque ser madre es muy agotador” contó que sus hijos Lázaro, de 17 años, y Libertad, de 15, —cuyo padre es el actor mexicano Gael García Bernal— se sienten muy orgullosos de la película Belén que está disponible en Prime Video.

“Están muy orgullosos. A ellos también les llega. La cinta la mostramos, yo fui a dar charlas a los colegios de ambos y a los colegios de los amigos y a las universidades, hospitales, cárceles. Entonces, es una película que se ve, que se ve en todos los ámbitos y bueno, ganó (Premio Platino) en Educación y Valores y obviamente también tiene una bajada en educacional”, relató la también directora de Blondi.

La cinta Belén está basada en el libro Somos Belén de la periodista y escritora Ana Correa, quien relata los dos años y tres meses que la joven pasó presa injustamente tras un aborto espontáneo.