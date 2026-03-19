Andy Weir: el autor que puso a la ciencia de moda en Hollywood

Andy Weir, de 53 años, es actualmente el autor que puso a la ciencia de moda en Hollywood. ¿Por qué? Con obras como Proyecto Fin del Mundo, el conocer más sobre el mundo y el espacio volvió a tomar relevancia en el cine.

La adaptación cinematográfica de Proyecto Hail Mary está recibiendo excelentes críticas en taquilla y el libro en el que está basado es considerado la mejor historia escrita por el autor.

Sin embargo, la historia de AndyWeir no es la de cualquier otro escritor; de hecho, durante varios años, él se consideró más un programador que escribía como pasatiempo. Durante dos décadas, su nombre aparecía en los créditos de videojuegos y software financiero, no en las portadas de revistas literarias.

Con un sentido del humor ácido y una capacidad envidiable para hacer que la botánica y la termodinámica parezcan deportes de riesgo, Weir ha logrado lo que pocos autores: que el público general (y Hollywood) se emocione con cálculos científicos y exploraciones en el espacio en 2026.

¿Quién es Andy Weir? IMDb

Andy Weir: la vida antes de ser escritor

Nacido en 1972, Andy Weir creció rodeado de ciencia: su padre era físico y su madre ingeniera eléctrica. A los 15 años ya trabajaba programando para laboratorios nacionales, lo que cimentó una estructura mental donde los problemas no son obstáculos, sino variables a despejar.

Weir estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de California, San Diego. Aunque no llegó a graduarse debido a que se quedó sin fondos para la matrícula, el conocimiento adquirido fue suficiente para lanzarlo a una carrera profesional de alto nivel.

Su paso por la universidad reforzó su amor por la física y las matemáticas, materias que siempre consideró sus "hobbies" principales.

Antes de ser un autor de best-sellers, Weir fue un ingeniero de software destacado. Trabajó en empresas como Sandia National Laboratories, Adobe, AOL y Blizzard Entertainment, donde participó en la programación de Warcraft II.

El Marciano de Andy Weir Netflix

El camino de Andy Weir como escritor

Andy Weir empezó a escribir ficción en la década de los 90, publicando cómics web y relatos cortos en su sitio personal. Durante años, fue un autor de nicho, seguido por una comunidad pequeña pero leal de entusiastas de la ciencia.

Se volvió viral por un relato corto titulado The Egg, una historia filosófica sobre la vida después de la muerte y la reencarnación que ha sido traducida a más de 30 idiomas y adaptada en innumerables videos de YouTube.

Cuando comenzó a escribir El Marciano, pasó tres años investigando la mecánica orbital y la botánica marciana. Subió los capítulos a su blog para que sus lectores científicos los corrigieran y, ante la insistencia de sus fans, publicó el libro en Amazon por menos de un dólar.

En pocos meses, el libro vendió miles de copias, lo que llamó la atención de un agente literario y, posteriormente, de la editorial Crown. A partir de ese momento, su vida como autor publicado dio un giro.

La industria literaria lo ha premiado con diversos galardones, como el Premio John W. Campbell en 2016 por Mejor Escritor Novel. La plataforma para lectores, Goodreads, le ha otorgado el primer lugar en la categoría de Mejor Ciencia Ficción por El Marciano y nuevamente por Proyecto Hail Mary

Proyecto Hail Mary de Andy Weir Kobo

Del libro a la película: los éxitos de Andy Weir en el cine

En 2015, bajo la dirección de Ridley Scott y con Matt Damon en el papel principal, El Marciano fue adaptado al cine y se convirtió en un triunfo crítico y comercial. La NASA participó activamente en la promoción de la cinta, calificándola como una de las representaciones más realistas de la exploración espacial.

En 2026, se estrena Proyecto Fin del Mundo (Proyecto Hail Mary), una carta de amor a la ciencia universal y la amistad transcultural (o trans-especie).

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y con Ryan Gosling interpretando a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta en una nave sin recordar quién es, la película promete ser el evento de ciencia ficción de la década.

Artemis es otra de sus novelas esperando ser adaptada, pues los derechos fueron adquiridos por Hollywood, aunque sin fecha de producción ni estreno confirmado.

Andy Weir ha abierto la puerta a una nueva ola de autores que no le teme a la ciencia ficción, demostrando que el público es mucho más inteligente de lo que Hollywood creía.