Una obra, cinco espacios: La apuesta inmersiva de Bárbara Colio protagonizada por Karina Gidi

En México, no hay cosa más común que celebrar; el mexicano se organiza para hacer fiesta por todo, pero el personaje de Karina Gidi en La fiesta, lo hace por un motivo muy particular, descubrirse a sí misma para conocerse a través de personas clave en su vida. Todos asistirán a La Fiesta, pero sólo los espectadores podrán armar el rompecabezas completo.

“El público va a encontrar que es una historia que toca uno de los temas universales en el arte, en la literatura, una historia en general que tiene que ver con la búsqueda del origen, con encontrar las piezas que nos forman, de la historia personal para poder reconfigurar la memoria, para poder hacer las paces con los recuerdos y poder seguir adelante de una forma más ligera, donde las dudas, las cicatrices, la zozobra, el misterio, no sean cosas que te quiten el sueño, que te distraigan de avanzar en la vida y de crecer”, detalla Karina a Excélsior.

Y si hay otra cosa común en el mexicano es el chisme, contarse qué es lo que ocurre con una persona, con un lugar, con un evento en particular, pero como dicen “así se hacen los chismes”, cada quien se queda con su propia versión de los hechos, con su propia versión de lo ocurrido, con su propio punto de vista, lo mismo ocurre en Un Teatro.

“Estamos en un teatro que se llama Un Teatro, que era antiguamente una casa, y es la configuración perfecta para la estructura que decidió Bárbara Colio, de una forma arriesgada y aventurera de contar esta historia, donde en un momento nos dividimos en cinco espacios, todos los personajes nos vamos a distintos espacios y el público verá una rebanada distinta del mundo interior de los personajes según el espacio al que decida entrar. Es una escena que ocurre simultáneamente. Luego todos regresamos al escenario para la parte climática de la obra, con las revelaciones y el final”, explica Karina.

Al final, la audiencia puede compartir sus impresiones con su acompañante, o bien repetir cuantas veces quiera la obra (con descuento a partir de la segunda vez) y completar las piezas del rompecabezas. Pero todo tiene un porqué, y es algo que Karina descubrió en carne propia.

Creo que lo que contamos es importante en cualquier contexto. Tiene que ver con la dignidad, la nobleza y la forma más sana de vivir. Si estás ‘revolujado’ por dentro, si traes preocupaciones del pasado que no puedes aclararte, cicatrices que no terminan de cerrar, es muy difícil vivir desde un lugar de serenidad, madurez y construcción.

"Hay algo de ti que está anclado a esos lastres. Si no podemos acomodar esas cosas en nuestra vida, es muy difícil tomar decisiones con ecuanimidad. Por eso es un tema universal, porque es una necesidad intentar resolverlo para caminar más ligeros y hacerle menos daño a los demás”, reflexiona la protagonista.

Parte fundamental de la obra es comprender que muchas veces soltar esos lastres del pasado no dependen de uno mismo, sino de todos los que conforman esa fiesta llamada vida.

“Sí, una de las cosas que me construye como persona es mi relación con mis hermanos, especialmente con mis hermanas. Es un vínculo muy protagónico en mi vida, una red de contención, refugio y aprendizaje. Y la obra tiene que ver con eso, con una reconciliación fraterna.

Me ha hecho valorar profundamente ese vínculo con mi familia, porque entiendes que los vínculos son fundamentales para ser quienes somos. Mucho de lo que trae mi personaje son malos entendidos que no la dejan dormir. La idea es que, aunque las revelaciones sean dolorosas, esos malentendidos se aclaren para poder caminar con más tranquilidad”, agrega Gidi.

Obra de teatro La Fiesta Cortesía

Pero al final, sólo el público puede alcanzar a comprender por completo todo lo que le ocurre a los diferentes personajes de la obra, repitiendo la puesta en escena puede conocer los secretos que rodean a los personajes, que a su vez determinan la historia de la protagonista.

Obra de teatro La Fiesta Cortesía

“Sí, te enteras de cosas que la protagonista ignora. Eso hace que la experiencia sea peculiar. Todas las escenas ocurren simultáneamente, tienen que empezar y terminar al mismo tiempo, lo cual es un reto de coordinación. Pero no es una obra interactiva: el público está protegido por la cuarta pared. Aunque estén muy cerca, nosotros no interactuamos con ellos. Eso permite disfrutar detalles muy sutiles del trabajo actoral, como gestos o susurros”, describe.

La historia principal se entiende sin importar el espacio al que el espectador entre, entre más espacios conoce más detalles construye, entre más veces visita la obra más reflexiones se lleva.

Para tomar en cuenta

La Fiesta, dirigida por Bárbara Colio, se inscribe dentro del teatro inmersivo, pero sin romper la cuarta pared, ya que el espectador se desplaza por distintos espacios y elige qué escenas presenciar, construyendo así su propia línea narrativa; sin embargo, no interactúa con los personajes ni modifica la acción, por lo que se trata más de una experiencia de teatro de recorrido y observación.

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