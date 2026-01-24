Nuevas FOTOS de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel sacuden las redes

Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores al publicar nuevas fotografías junto a su pareja, el presentador Luis Carlos Origel, desatando una oleada de reacciones en redes sociales. Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran a la conductora sonriente y claramente enamorada, caminando del brazo de su novio y disfrutando del momento.

Lejos de ocultar su relación o responder directamente a las críticas, Andrea Legarreta optó por un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de principios:

Es que… deja que la vida te sorprenda. La vida es hoy, sonríe. Un día a la vez, escribió en Instagram, acompañando las postales.

El mensaje fue leído por sus fans como una respuesta elegante a los señalamientos que surgieron tras hacerse pública la diferencia de edad de 21 años entre la pareja.

¿Dónde fueron tomadas las fotos que causaron revuelo?

Aunque Andrea Legarreta no reveló el lugar exacto en el que se tomaron las fotos, un hashtag incluido en la publicación encendió las especulaciones: Los Ángeles, California. De inmediato, los seguidores comenzaron a teorizar sobre una escapada romántica fuera del país, lo que aumentó el interés y el alcance de las imágenes.

La falta de detalles no hizo más que alimentar la conversación digital, donde los comentarios no se hicieron esperar.

Las redes reaccionan: apoyo, aplausos y debate

La sección de comentarios se llenó rápidamente de mensajes positivos. Muchos seguidores felicitaron a la pareja, resaltando lo bien que se ven juntos, la química que transmiten y la naturalidad con la que parecen disfrutar su relación.

“Se ven felices”, “La complicidad se nota”, “Andrea merece vivir el amor a su manera”, fueron solo algunos de los mensajes que se repitieron entre los cientos de comentarios.

Sin embargo, también hubo quienes insistieron en cuestionar la relación por la diferencia de edad, un tema que ha acompañado a la pareja desde que confirmaron su romance públicamente.

¿Cuándo comenzó el romance de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?

Fue a mediados de enero de 2026 cuando Andrea Legarreta confirmó oficialmente su relación con Luis Carlos Origel, sobrino del periodista de espectáculos Pepillo Origel, luego de varios meses de rumores.

Aunque la conductora no reveló la fecha exacta en la que inició el noviazgo, sí dejó claro que se conocen desde hace mucho tiempo. La periodista Martha Figueroa, amiga cercana tanto de Legarreta como de Pepillo Origel, aportó más contexto sobre la historia de amor.

Durante una emisión de su programa de YouTube Así se hacen los chismes, Figueroa aseguró que la pareja habría comenzado a salir formalmente en octubre de 2025.

Yo creo que novios, así de novios, tienen ya tres meses… de ser inseparables, como dos años. Vamos al concierto, vamos a León, vamos a comer, contó la periodista

Andrea Legarreta enfrenta las críticas con ironía

Ante los comentarios negativos, Andrea Legarreta decidió no quedarse callada. A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje cargado de ironía:

Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme los comentarios mala onda y los que saben mejor qué debo hacer con mi vida, escribió

La conductora, quien estuvo casada durante años con Erik Rubín, dejó en claro que atraviesa una etapa de su vida en la que prioriza su bienestar, su felicidad y sus decisiones personales.

El novio de Andrea Legarreta publicó fotos con la famosa Instagram

Luis Carlos Origel, discreto pero presente

A diferencia de Andrea, Luis Carlos Origel ha optado por un perfil más reservado. Hasta el momento, no ha dado declaraciones públicas sobre su relación ni ha reaccionado directamente a las publicaciones de su novia.

Andrea Legarreta confirmó su romance hace unos días Instagram

No obstante, en sus historias de Instagram compartió una foto en la que aparece junto a la conductora, confirmando que, aunque discreto, el romance es real y sólido.

AAAT*