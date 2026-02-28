Concierto 13 de Shakira en el Estadio GNP: 13 datos que demuestran por qué conquistó CDMX

Tras 13 fechas sold-out, Shakira se despidió del Estadio GNP Seguros dejando claro por qué es una de las artistas artistas latinas más importante de la historia.

“Qué felicidad estar otra vez aquí, en mi casa. 13 conciertos en el Estadio GNP, es un sueño”, afirmó la colombiana apenas iniciando su show.

Jamás se me va a olvidar todo este cariño que me han dado, todo lo que me ha dado este país. Gracias por ser mi familia, definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana, remató Shakira en un Estadio lleno de pelucas moradas y chamarra a plateadas.

Shakira en el GNP Luis Gutiérrez

13 momentos que marcaron la noche

Aquí te presentamos los 13 momentos y datos que definieron esta noche épica:

Shakira en el GNP Luis Gutiérrez

Entrada de leyenda: La colombiana no llegó sola al escenario; apareció escoltada por los Santos Bravos durante su “Caminata con la loba” rumbo al escenario. Cielo de fuego: El escenario cobró vida con una pirotecnia espectacular que enmarcó los momentos clave del show. Las grandes explosiones de color que iluminaron el cielo de la Ciudad de México, mientras en el escenario sonaban “Estoy aquí, en el arranque de su show” o la emblemática sesión con Bzrp de donde tomó nombre su gira. El invitado de honor: La sorpresa de la noche fue la aparición de Beéle, quien subió al escenario para interpretar junto a ella una versión electrizante de "Hips Don't Lie", fusionando el clásico mundial con el toque urbano actual. Un regalo para los fans de "hueso colorado": En un momento de profunda conexión, Shakira interpretó "Dónde estás corazón". Lo más especial fue su confesión: "Es la primera vez que la canto en toda la gira", desatando la euforia de quienes la siguen desde los 90. Multiverso Shakira: El show fue un viaje en el tiempo. Vimos a todas las Shakiras convivir: la de la melena negra de "Pies Descalzos", la melancólica de "Día de Enero", la mística de "Ojos Así" y la explosiva de "Waka Waka". Récord de asistencia: Con esta fecha, Shakira cerró una residencia de 12 conciertos en 2025 más esta 13ª fecha en 2026, sumando un total de más de 780,000 boletos vendidos. Impacto económico masivo: No solo fue música, fue motor de la ciudad. Se estima que este último show generó una derrama económica de 500 millones de pesos en la CDMX (hospedaje, transporte y comercio), sin mencionar el comercio informal que ofertó desde el shakidolar hasta los kleenex para llorar en el concierto. Empoderamiento en el escenario: El tour "Las Mujeres Ya No Lloran" se consolidó como un manifiesto de resiliencia. Shakira demostró que las mujeres no solo facturan, sino que lideran la narrativa global. Nominación al Rock Hall: La energía de la noche estuvo impulsada por la reciente noticia de su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, un reconocimiento a sus más de tres décadas de innovación. Vínculo intergeneracional: En las gradas se veían desde abuelas que la siguen desde los inicios de su carrera hasta niños que descubrieron a la loba con su sesión con Bizarrap. La "Loba" más mexicana: Shakira agradeció repetidamente al público mexicano, calificando a la CDMX como su "segundo hogar" y el lugar donde siempre se siente protegida. Dardo al futuro: El concierto sirvió como el "calentamiento oficial" para el próximo 1 de marzo, fecha en la que cerrará su gira por el país con un show gratuito en el Zócalo capitalino. La derrama del Zócalo: Se anticipa que su presentación en el corazón de la ciudad (por los 100 años de Corona) genere otros 150 millones de pesos en derrama indirecta, marcando un hito en la historia de la Plaza de la Constitución.

Siguiente parada, el Zócalo

Shakira en el GNP Luis Gutiérrez

Tras decir "adiós" al GNP, la capital se prepara para el que podría ser el concierto gratuito más grande de la década. Si lo de anoche fue una probadita, el Zócalo promete ser una celebración histórica con más de 300 mil personas coreando las canciones de Shakira.