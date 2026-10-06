Niña Pastori encabeza a las homenajeadas del evento Leading Ladies 2026 en Las Vegas

La cantante Niña Pastori y otras mujeres dentro de la industria del entretenimiento serán distinguidas como Leading Ladies of Entertainment 2026, un reconocimiento que hace la Academia Latina de la grabación a profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino.

El reconocimiento se realiza en una ceremonia privada a estas mujeres que han hecho contribuciones significativas e inspirado a futuras líderes en la semana Latin Grammy, que se llevará a cabo en Las Vegas en noviembre próximo.

Además de la intérprete de flamenco, quienes recibirán la distinción son Sandra Jiménez (directora regional y responsable de música para Latinoamérica y U.S. Latin en YouTube), Salomé Limón (productora, compositora e ingeniera de sonido) y María Fernández (directora de operaciones de Sony Music Entertainment Latin Iberia).

Me siento muy orgulloso de poder homenajear a este distinguido grupo de mujeres en el marco de la celebración del décimo aniversario del evento Leading Ladies of Entertainment”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación en un comunicado.

Sandra Jiménez, directora regional y responsable de música para Latinoamérica y U.S. Latin en YouTube. Cortesía Academia Latina de la Grabación

“Esta iniciativa, que comenzó como un programa de reconocimiento, se ha convertido en una valiosa plataforma para crear conciencia sobre las disparidades de género en la industria y continúa fomentando oportunidades de mentoría y apoyo para las futuras generaciones de mujeres líderes”.

El encuentro sumará por tercer año consecutivo la alianza de Amazon Music, firma que además canalizará aportaciones directas al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Salomé Limón, productora, compositora e ingeniera de sonido. Cortesía Academia Latina de la Grabación

Al respecto, Rocío Guerrero, directora de música para Latin-Iberia de Amazon Music, puntualizó la trascendencia de la colaboración.

“Nos entusiasma seguir apoyando la iniciativa Leading Ladies of Entertainment y celebrar a las extraordinarias mujeres que están dejando huella en la música y la cultura latina”, dijo Guerrero, quien fue reconocida como una leading lady en 2022. “Las homenajeadas de este año encarnan la creatividad, el liderazgo y la pasión que impulsan nuestra industria”, añadió.

Además del reconocimiento anual, el programa busca construir oportunidades sostenibles de tutoría y formación profesional para las nuevas generaciones a través del Leading Ladies Symposium, las sesiones Fireside Chat y su red de mentorías.