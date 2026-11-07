Nicholas Galitzine podría participar en la nueva película gótica de Sydney Sweeney

Nicholas Galitzine está en pláticas para participar en la nueva película gótica de Sydney Sweeney titulada Hollow, una versión del clásico del cine de los años 90 La leyenda del jinete sin cabeza.

De acuerdo con fuentes cercanas al estudio, las negociaciones se encuentran avanzadas para que el actor de He-Man se incorpore como coprotagonista masculino donde Sweeney, además de tener el rol protagónico, también funge como productora ejecutiva.

De concretarse el acuerdo, el proyecto reuniría a dos de los rostros más magnéticos de su generación frente a una de las leyendas más tenebrosas de la literatura universal.

La producción está apostando por una reinvención del relato original de Washington Irving para transformarlo en un thriller cargado de misterio, tensión psicológica y toques góticos sugerentes.

El rumor de esta posible participación confirma la excelente racha profesional que atraviesan ambos intérpretes, y anticipa una de las combinaciones actorales más atractivas que el cine actual y de suspenso prepara para los próximos meses.

Nicholas Galitzine Instagram @nicholasgalitzine

Nicholas Galitzine podría protagonizar nueva película junto a Sydney Sweeney

El actor británico Nicholas Galitzine está en pláticas para asumir el rol protagónico de Hollow, la nueva cinta donde también participa Sydney Sweeney y que se basará en una reinterpretación de La leyenda del jinete sin cabeza.

El personaje que se le ofrece a Galitzine es el de Ichabod Crane, una de las figuras más singulares de la tradición literaria estadounidense. Descrito como un maestro de escuela supersticioso, desgarbado y un tanto cómico, el personaje ha tenido encarnaciones emblemáticas, siendo la más recordada la que Johnny Depp inmortalizó bajo la dirección de Tim Burton.

El actor británico ha demostrado una versatilidad destacable a la hora de construir su currículum. Tras conquistar audiencias globales con producciones románticas y juveniles como Rojo, blanco y sangre azul o La idea de ti, y asumir desafíos de gran escala al enfundarse la armadura en proyectos monumentales de fantasía como Masters of the Universe, Galitzine busca dar un giro hacia atmósferas más densas y oscuras.

Asumir el rol de Ichabod Crane en Hollow supondría para el intérprete londinense la oportunidad de desafiar los cánones del héroe convencional.

Las informaciones preliminares apuntan a que esta versión explorará matices psicológicos profundos, donde la vulnerabilidad, la obsesión intelectual y la atracción hacia lo desconocido jugarán un papel crucial frente a los peligros tangibles e intangibles del bosque.

Nicholas Galitzine es He-Man en MASTERS OF THE UNIVERSE. Sony Pictures

Reunir a Galitzine con Sydney Sweeney no responde a un capricho de casting, sino a una lectura del público actual. Ambos actores han demostrado contar con una base de seguidores entusiasta y una capacidad indiscutible para transmitir intensidad emocional y sensualidad sin olvidarse del conflicto dramático.

A Hollow se suma la incorporación del actor Belmont Cameli, conocido por su trabajo en Off Campus, quien encarnará a Brom Bones, el arrogante rival local que disputará el afecto y la atención en la villa.

La colisión entre estos tres perfiles perfila un juego de tensiones cruzadas donde el horror sobrenatural servirá como catalizador del conflicto humano.

Sydney Sweeney Instagram @sydney_sweeney

¿De qué tratará Hollow?

Basada en la novela homónima escrita por la propia cineasta Lindsey Anderson Beer, la historia de Hollow sitúa a Katrina, encarnada por Sweeney, en el epicentro del misterio.

Dejará de ser una figura pasiva para transformarse en una protagonista compleja, calculadora y envuelta en secretos oscuros que podrían estar íntimamente ligados a las apariciones y desgracias que azotan al pueblo.

De acuerdo con rumores, el largometraje buscará combinar el horror de época con un marcado tono de suspenso erótico y psicológico. El proyecto pretende explorar cómo el aislamiento, los pactos familiares ocultos y los deseos reprimidos pueden ser tan destructivos como cualquier criatura espectral surgida de la niebla.

El diseño del pueblo no buscará únicamente la recreación estética colonial de caseríos de madera y chimeneas humeantes, sino un entorno opresivo donde cada mirada vecinal esconde sospechas y donde el mito del jinete decapitado funciona tanto como amenaza real como metáfora del castigo a las culpas colectivas.

La responsabilidad de dirigir y trasladar su propia obra a la pantalla grande recae en Lindsey Anderson Beer. Tras foguearse en el género con títulos vinculados al terror como Cementerio de animales: El Origen, la realizadora ha dejado claro su interés por imprimir una voz autoral a las historias de género.

Sydney Sweeney producirá la cinta a través de su propia firma, Honey Trap, consolidando una trayectoria empresarial en la que ha demostrado un ojo privilegiado para detectar proyectos de enorme rentabilidad.