Revelan primer avance de Lords of War con Nicolas Cage y Bill Skarsgård

La productora Vertical Entertainment lanzó el primer avance oficial de Lords of War, el nuevo thriller de acción que reúne en pantalla a Nicolas Cage y Bill Skarsgård. Esta cinta llega a las carteleras como la secuela directa de El señor de la guerra, la icónica producción que deslumbró a la crítica hace exactamente dos décadas.

El estreno de esta película en las salas de cine de México quedó programado de manera oficial para el 21 de enero de 2027. Las distribuidoras preparan un lanzamiento masivo para dominar la taquilla de la temporada invernal y captar a los fanáticos del género bélico y de espionaje.

Nicolas Cage volverá a interpretar al señor de la guerra. Foto: Vertical Entertainment

Nicolas Cage retoma el papel protagónico que consolidó su carrera en las películas de suspenso a principios de siglo. El histrión llega a este proyecto tras su participación la serie de Amazon Prime Video Spider-Noir, demostrando su vigencia absoluta en la exigente industria de Hollywood.

La dirección y el guion recaen otra vez en las manos de Andrew Niccol. El reconocido cineasta neozelandés retoma el control creativo de la franquicia que él mismo originó, respaldado por una trayectoria sólida que incluye obras de ciencia ficción y drama militar como Gattaca, La huésped y Good Kill.

Una rivalidad de sangre y balas

La trama central del largometraje sigue los pasos del veterano traficante de armas Yuri Orlov, interpretado por Cage. El protagonista descubre de forma sorpresiva la existencia de su hijo biológico, Anton, encarnado por el actor sueco Bill Skarsgård, famoso mundialmente por su trabajo en It: Welcome to Derry.

Lejos de buscar una reconciliación familiar tradicional, el joven heredero forja un camino independiente en el mercado negro armamentístico. Anton construye un letal ejército de mercenarios de élite con el único objetivo de ofrecer sus servicios de combate a los Estados Unidos.

Bill Skarsgård interpretará al hijo de Nicolas Cage. Foto: Vertical Entertainment

Esta decisión estratégica desata una guerra comercial y táctica entre ambos personajes. La película explora la tensión de una feroz rivalidad directa entre padre e hijo, enfrentándolos en un tablero geopolítico donde los intereses de las potencias y los millones de dólares dictan las reglas.

Las primeras imágenes del teaser muestran secuencias de persecución, tiroteos y el característico tono cínico que definió a la obra original. La fotografía de la secuela mantiene los colores fríos que retratan fielmente la frialdad del tráfico internacional de armamento.

Un elenco internacional de alto perfil

El director Andrew Niccol armó un reparto secundario plagado de figuras emergentes y talentos consolidados de la actuación. La actriz Laura Harrier, quien destacó hace poco tiempo en la película Michael, asume uno de los roles principales dentro del conflicto bélico de la familia Orlov.

La intérprete neerlandesa Sylvia Hoeks, conocida por sus intensas actuaciones en proyectos como Madre Teresa, aporta su dramatismo al ensamble coral. Su personaje figura como una pieza fundamental para inclinar la balanza de poder durante el desarrollo de la disputa internacional.

Nicolas Cage vuelve a las películas de acción. Foto: Vertical Entertainment

El actor Greg Tarzan Davis, célebre por su despliegue físico en la saga Misión Imposible: Sentencia final, se suma al equipo de acción. Las coreografías de combate cuerpo a cuerpo y las escenas de riesgo descansan en gran parte sobre su experiencia en producciones de alto presupuesto.

Completan este elenco estelar Max Kraus, tras su paso por Hombre de guerra, y Brice Bexter, famoso por el proyecto El joven Sherlock. Ambos actores dan vida a operativos letales que ejecutan misiones encubiertas bajo las órdenes de las distintas facciones enfrentadas.

Los especialistas financieros de la industria pronostican un éxito rotundo en la venta de boletos. El regreso de la dupla conformada por Niccol y Cage garantiza fidelidad a la esencia narrativa original que cautivó a los espectadores hace veinte años.