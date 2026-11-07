‘La emperatriz divorciada’ arrasa en Disney Plus: ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios?

Una nueva serie coreana se acaba de coronar como la reina del streaming: La emperatriz divorciada arrasa en Disney Plus tras su lanzamiento, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios?

La emperatriz divorciada (The Remarried Empress en inglés y Jaehon hwanghu en coreano), la esperada adaptación del fenómeno de Webtoon, aterrizó en el catálogo global de Disney+ y, en cuestión de 72 horas, se colocó como el mejor estreno de una producción original local en toda la historia de Disney Plus y Hulu a nivel mundial.

La producción protagonizada por Shin Min-a y Ju Ji-hoon escaló directo al número uno en más de cincuenta países, liderando las listas en mercados como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, México, Chile, España, Francia y el Reino Unido.

La fascinación por ver cómo la refinada Navier reclama su corona y su revancha tras ser repudiada por su esposo ha demostrado que el público global tenía un apetito insaciable por este despliegue de glamour, conspiraciones y pasión desbordada.

La emperatriz divorciada hace historia en Disney Plus

De acuerdo con lo reportado por The Walt Disney Company, La emperatriz divorciada generó el mayor número de visualizaciones durante sus primeros tres días para un contenido de origen no anglosajón en la historia de la plataforma.

Este fenómeno no es casualidad pues el material original concebido por la escritora Alphatart e inmortalizado en viñetas digitales por el ilustrador Sumpul dentro del ecosistema de Naver Webtoon, acumulaba cerca de 3.000 millones de lecturas acumuladas antes de que siquiera se grabara el k-drama.

Los lectores llevaban años soñando con ver la corte imperial materializada con actores de carne y hueso, y el desembarco simultáneo en los catálogos globales de Disney+ y Hulu permitió que esa masa de fanáticos se volcara en masa desde el primer minuto de disponibilidad.

La emperatriz divorciada es el mejor estreno de una producción original local de Disney Plus Disney Plus

Uno de los factores determinantes para el impacto de la serie ha sido el elenco. Producida por Studio N y dirigida por Cho Su-won, con el aporte en la codirección de Shim Na-yeon, la adaptación reunió a cuatro de las estrellas más magnéticas del panorama actoral coreano:

Shin Min-a como la emperatriz Navier, idolatrada por su calidez en comedias románticas como El amor es como el Cha-Cha-Cha, asume a la perfección la contención emocional de una dignataria traicionada, proyectando inteligencia, orgullo aristocrático y una sutileza conmovedora en cada plano.

Ju Ji-hoon, figura de culto por obras como Kingdom, asume el desafío de retratar a un líder egocéntrico y cegado por sus propios caprichos. El regreso de Lee Jong-suk como el príncipe Heinrey a los papeles de galán ha desatado furor en redes; su personaje combina una fachada de picardía y encanto con la audacia de un gobernante temible.

Completando el cuarteto protagónico, Lee Se-young se adentra en un rol que despierta tantas pasiones como odios viscerales. Su caracterización de Rashta equilibra la aparente inocencia de una superviviente con la ambición desmedida de quien está dispuesta a todo con tal de no regresar a la miseria de su pasado.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de La emperatriz divorciada? Disney Plus

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de La emperatriz divorciada?

La emperatriz divorciada consta de un total de 10 episodios, lo que significa que el público ya tiene a su disposición casi la mitad del relato (pues se estrenaron cuatro en su primera semana) y restan seis capítulos cruciales que se emitirán cada miércoles: