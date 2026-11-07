¿Cuáles son los peores K-dramas de 2026? La industria coreana elige los grandes fracasos

¡La industria coreana ha hablado! Con el fin de año tan cerca, expertos en el entretenimiento de ese país eligieron los grandes fracasos televisivos: estos son los peores K-dramas de 2026.

Para los fanáticos de los dramas coreanos, quizá ha sido un año con mucha variedad en las producciones, pero para los expertos, también ha sido un periodo donde los presupuestos, contrataciones millonarias de actores y alianzas estratégicas entre cadenas tradicionales y gigantes del streaming no han dado los frutos que esperaban.

Quienes trabajan detrás de cámaras no se dejan deslumbrar con facilidad y, para ellos, una serie fallida es una advertencia sobre los peligros de priorizar el sensacionalismo visual por encima de una narrativa sólida.

A través del medio especializado JoyNews24, un centenar de profesionales emitió su voto secreto para nombrar a los peores k-dramas del 2026, con resultados que pudieron ser amados por el público, pero no por la crítica.

La corona perfecta Disney Plus

¿Cuáles son los peores K-dramas de 2026?

En la primera posición se coronó un título que comparte el nombre: La corona perfecta, emitida por la cadena MBC y distribuida globalmente mediante Disney Plus, que partía como la carta fuerte del año.

Tenía todo a su favor: un presupuesto estimado en 30 mil millones de wones (más de 22 millones de dólares) y una dupla protagónica soñada encabezada por la reina de la música y la actuación, IU (Lee Ji-eun), y el galán Byeon Woo-seok.

Ambientada en una Corea del siglo XXI regida por una monarquía constitucional ficticia, la trama giraba en torno a un matrimonio por contrato entre Seong Hee-joo, una poderosa heredera chaebol de origen plebeyo, y el Gran Príncipe I-an, un miembro de la realeza despojado de poder real.

A pesar de alcanzar picos de audiencia destacados de hasta un 13.8% durante su emisión original, la narrativa se sintió hueca, precipitada y carente de chispa emocional.

Críticos y colegas del medio coincidieron en que el guión parecía un collage de clichés; además de que el drama fue acusado de distorsión histórica que hacía referencia a dinastías chinas, en vez de coreanas.

Un amor distinto al tuyo Prime Video

El segundo puesto fue un empate entre dos producciones de Netflix: El escándalo y Acaramelados. El primero aspiraba a convertirse en el thriller oscuro para el público maduro, pero una serie de filtraciones, conflictos de intereses entre el reparto y desencuentros creativos terminaron trasladándose a la pantalla.

Por su parte, Acaramelados apostó por revitalizar la comedia romántica mediante situaciones exageradas y enredos amorosos de tintes cómicos. La ejecución, sin embargo, cruzó la delgada línea entre la ternura cotidiana y la saturación absurda.

A este punto también se unieron las controversias de la actriz principal, Ha Young, quien se vio envuelta en una polémica por el pasado pro-japonés de su bisabuelo.

El Top 10 de los peores dramas coreanos del 2026

Doctor Shin ocupó la posición número 3 junto a Cuatro manos, dos sonatas, que fue catalogado como un desencuentro en la los propios cítricos, pues también recibió 6 votos en la categoría de Mejor Drama del Año dentro de la misma encuesta.

Mientras una parte de los profesionales criticó el guión por su exceso de melodrama, miles de espectadores inundaron las redes acusando a los votantes de hipocresía y homofobia. Aunque este último punto se debatió enormemente debido a que el dorama protagonizado por Song Kang fue acusado de queerbaiting sin atreverse a formalizar su propuesta.

Descendiendo en la tabla, con 6 votos se situó Un amor distinto al tuyo, una ficción sobre infidelidades y dilemas éticos que no logró despegarse de esquemas trillados.

Un novio por suscripción Netflix

En el lugar 5, hubo un empate entre series, con 4 votos cada una: La Justiciera, Un sueño contigo, Love In Sync y Un novio por suscripción.

Esta última, encabezada por Jisoo, integrante de BLACKPINK, y el experimentado actor Seo In-guk, prometía abordar la soledad moderna a través de una productora de webtoons agotada que contrata un servicio de citas virtuales.

A pesar del atractivo de la premisa y la innegable popularidad de sus intérpretes, los expertos consideraron que la historia carecía de desarrollo.