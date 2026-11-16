Nicky Jam volvió a llamar la atención de sus seguidores por su transformación física, luego de que una fotografía difundida en redes sociales mostrara al cantante con una figura más musculosa, muy diferente a la imagen que tenía durante sus primeros años de carrera en el reguetón.

El intérprete de Hasta el amanecer y El amante actualizó su fotografía de perfil, en la que aparece con los brazos y el torso más definidos, resultado de una transformación que comenzó varios años atrás.

Aunque su nueva apariencia volvió a generar comentarios, la pérdida de más de 20 kilos ocurrió en 2021, cuando el artista compartió fotografías del antes y después de su cuerpo. Posteriormente, también se sometió a un procedimiento médico para controlar su peso.

Así luce Nicky Jam tras su transformación física

La fotografía difundida recientemente muestra a Nicky Jam con una complexión más musculosa que la que tenía durante sus primeras décadas en la industria musical, cuando era habitual verlo con un peso considerablemente mayor.

El cambio forma parte de un proceso que el cantante ha documentado en distintas ocasiones mediante sus redes sociales y entrevistas, donde ha hablado de las dificultades que enfrentó para mantener un peso estable.

En enero de 2021, el reguetonero sorprendió a sus seguidores al publicar una comparación de su apariencia física antes y después de perder aproximadamente 22 kilogramos.

La publicación estaba acompañada por la frase "50 lbs", en referencia a las 50 libras que había bajado. En aquel momento, artistas como Wisin, Luis Fonsi y Don Omar reaccionaron a su transformación.

Sin embargo, su proceso no terminó con aquella pérdida de peso. Durante los años siguientes, el cantante continuó enfrentando dificultades para mantener los resultados y finalmente decidió recurrir a un procedimiento bariátrico.

¿Cómo bajó de peso Nicky Jam?

En octubre de 2023, Nicky Jam reveló durante una entrevista que se había sometido a una cirugía bariátrica después de varios años intentando controlar su peso mediante diferentes métodos.

"No es un misterio ni un secreto que siempre he luchado con mi peso toda mi vida", explicó el cantante, quien reconoció que había experimentado constantes cambios físicos desde que tenía aproximadamente 20 años.

El artista señaló que la decisión de someterse al procedimiento no fue sencilla, pues tenía miedo de la operación y buscó acompañamiento psicológico para prepararse antes y después de la intervención.

Meses más tarde, en diciembre de 2023, relató a People que había perdido alrededor de 50 kilogramos después de la cirugía y que también había modificado diferentes aspectos de su alimentación.

El cantante explicó que uno de los cambios más importantes fue su relación con la comida, pues anteriormente solía despertar pensando inmediatamente en qué iba a comer.

Nicky Jam también cambió sus hábitos después de la cirugía

Durante aquella entrevista, Nicky Jam reveló que el baloncesto se había convertido en una de sus actividades favoritas para mantenerse físicamente activo.

El reguetonero contó que practicaba este deporte prácticamente todos los días, tanto en su residencia como durante algunos de sus viajes, y que disfrutaba jugar con sus amigos.

También reconoció que la recuperación después de la cirugía requirió ajustes importantes en su alimentación, especialmente durante los primeros meses, cuando tuvo que seguir indicaciones médicas sobre lo que podía consumir.

En ese momento aseguró sentirse satisfecho con los cambios que había experimentado y explicó que su objetivo no se limitaba a modificar su apariencia, sino también a mejorar su bienestar.