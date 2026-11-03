Nicki Minaj sorprende al aparecer en centro de votación en EU; iba escoltada

Nicki Minaj sorprendió con una aparición inesperada durante la jornada electoral de Estados Unidos. La rapera fue vista a las afueras de un centro de votación en New Hampshire, donde estuvo acompañada por elementos de la policía y aprovechó para tomarse fotografías con algunas personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con NBC 10 Boston, la intérprete de Super Bass llegó alrededor de las 17:30 horas del martes 3 de noviembre a las inmediaciones de Pinkerton Academy, una escuela ubicada en Derry, donde se habilitó un centro de votación.

Durante su breve aparición, Minaj intercambió algunas palabras con una mujer que se encontraba entre la multitud y que le agradeció por haber acompañado al presidente Donald Trump durante sus actividades públicas.

"Gracias por hacer campaña con el presidente. Fue lo que más me impresionó", le comentó la mujer, a lo que la cantante respondió: "Es un placer".

Después de saludar a algunas personas y posar para fotografías, la rapera fue escoltada por la policía hasta un autobús turístico sin distintivos, en el que abandonó el lugar.

¿Por qué Nicki Minaj apoya a Donald Trump?

La aparición de Nicki Minaj en New Hampshire ocurre después de que la artista expresara públicamente su respaldo a Donald Trump y participara en actividades relacionadas con el Partido Republicano.

El pasado 25 de octubre, la rapera acompañó al mandatario durante un mitin político en Port Huron, Michigan, donde manifestó su apoyo al presidente y a los candidatos republicanos que participaron en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

En aquella ocasión, Minaj aseguró que continuaría respaldando a Trump y destacó su admiración por el mandatario.

Nicki Minaj en la campaña de Donald Trump AFP

Su acercamiento al presidente también ha generado comentarios sobre una posible participación en su administración. Incluso, Trump fue cuestionado recientemente sobre la posibilidad de que la cantante ocupara el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Durante una entrevista en The Benny Show, el mandatario consideró que podría ser una buena idea, aunque señaló que tendría que pensarlo.

Nicki Minaj no fue la única celebridad vista en New Hampshire

La presencia de la intérprete de Anaconda no fue el único encuentro inesperado con celebridades durante la jornada electoral.

De acuerdo con reportes de medios locales, otras figuras del deporte también fueron vistas en diferentes centros de votación de New Hampshire.

Nicki Minaj ha demostrado su apoyo al presidente Donald Trump REUTERS

Entre ellas se encuentran Rob Gronkowski y Danny Amendola, exjugadores de los New England Patriots; además del boxeador Floyd Mayweather y el exbeisbolista Kevin Youkilis.

El diario The Boston Globe también reportó la presencia de Mike Tyson entre las celebridades que visitaron el estado durante las elecciones intermedias.

Estas apariciones formaron parte de una jornada en la que distintas figuras públicas estuvieron presentes en espacios cercanos a los centros de votación, en medio de las actividades para incentivar la participación electoral.

bgpa