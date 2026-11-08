Fui por primera vez al Festival Ultra en el Estadio Banorte y la experiencia fue electrizante

El mal tiempo amenazaba con amargar la tarde del domingo y las nubes grises se hicieron presentes como una advertencia sobre el Estadio Banorte. Pero… seamos honestos: ¿cuándo un ejército de 35 mil almas entregadas al sold out ha dejado que una simple amenaza de lluvia arruine la fiesta?

Ninguna nube iba a apagar la energía de este festival de electrónica. El termómetro emocional marcaba altas temperaturas y el segundo día del Ultra apenas comenzaba a lanzar sus mejores cartas.

Eran las 5:00 pm en punto cuando el recorrido dio inicio en el main stage. Sobre la tornamesa estaba MichaelBM, el reconocido DJ y productor de latin house y tech house de la capital, famoso por saltarse los esquemas tradicionales y mezclar sin temor a Dios la salsa, el dembow, el reguetón, la guaracha y la cumbia con los beats más profundos de la electrónica.

La fiesta pintaba para ser destructiva, pero los dioses del audio decidieron poner a prueba la paciencia de los asistentes… la música se fue de imprevisto en plena sesión, cortando la emoción y desatando los chiflidos del público. Lejos de caerse el evento, el espíritu del público se mantuvo y, cuando los cables volvieron a dar tregua, MichaelBM soltó el golpe definitivo con una frase que resonó en cada rincón del estadio: “¡México, te extrañé bien cabrón, manos arriba!”, exclamó el DJ. La prueba estaba superada; la pista volvía a latir.

El desfile por Resistance y UMF Radio

Mientras el escenario principal lidiaba con sus demonios técnicos, el escenario Resistance se adentraba en un viaje completamente distinto. Ahí estaba Pato Shoucair, el joven talento capitalino radicado en Guadalajara. Con apenas unos años de trayectoria, su sonido enfocado en el melodic techno y el house convirtió el espacio en una atmósfera envolvente. Bajo una iluminación teñida de rojos y negros vibrantes, Pato hipnotizó con beats y una alta carga emocional.

Pero si buscabas surrealismo y puros buenos pasos, había que perderse un momento en el íntimo UMF Radio. Ahí mandaba Sandro Bianchi. Aunque el espacio era reducido, el ambiente estaba al rojo vivo… con banderas de México y Brasil que ondeaban con el aire de la capital y regalaban postales inolvidables.

Anunnakis también tomó uno de los escenarios del festival. Hector Lopez

Entre los asistentes brillaban dos astronautas sacando prohibidísimos y espaciales pasos de baile, una familia entera en botargas de vaca y otra no menos carismática tribu de hongos andantes bailando al ritmo de Sandro. Al despedirse, Bianchi regaló una seña con las manos formando un corazón que derritió hasta al más reacio.

De regreso en Resistance, Pato Shoucair volvió a hacer de las suyas. Atrapó a la audiencia desde el primer minuto con una genialidad sonora al entrelazar la icónica melodía de Interstellar con el sonido urbano de Te estoy correteando, de Latin Mafia. El cierre no pudo ser más emotivo, despidiéndose con la bandera tricolor abanderando su set:

“Los amo, gracias por estar aquí”, dijo el artista.

Nostalgia pop, toallas y el rugido de Halo en el Main Stage

El pulso nos devolvió al escenario principal para atestiguar el paso de Halo. Mientras una parte del público ya estaba con toallas oficiales de Armin van Buuren preparándose para el maratón nocturno, el resto coreaba a todo pulmón las consignas de Halo, quienes exigían brincos y proclamaban su amor por el país a gritos.

MICHAEL BM fue de los primeros en salir. Hector Lopez

El clímax de su presentación (y uno de los momentos más eufóricos de la tarde) estalló cuando decidieron fusionar dos himnos intergeneracionales que pusieron a saltar hasta a los que estaban reposando en el área de comida… el clásico nostálgico de Gotye, Somebody That I Used to Know, entrelazado sin piedad con la potencia pop de Where Have You Been, de Rihanna. El estadio entero se convirtió en una sola voz.

La noche apenas comienza

Los fans se reunieron para dar vida al verdadero PLUR. Hector Lopez

Con el sol despidiéndose y las 35 mil almas entregadas al éxtasis, el terreno quedaba perfectamente encaminado para recibir a los pesos pesados que cerrarían el domingo del Ultra. En el horizonte del escenario principal esperaban los sets monumentales de Afrojack, Alesso y el gigante Armin van Buuren, mientras que otros hacían fila para perderse en las sesiones de CamelPhat y Eric Prydz en Resistance. Las nubes se habían marchado; el Ultra demostró que, cuando la música suena, el clima es lo de menos. La noche en el Banorte prometía ser eterna.