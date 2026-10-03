Billy Joel habla de su enfermedad cerebral y revela cómo la cirugía cambió su vida

Billy Joel sabe que la noticia de que tiene una enfermedad cerebral puede sonar mucho más grave de lo que realmente es. Por eso, el cantante decidió hablar directamente sobre su estado de salud y explicar cómo se encuentra después del diagnóstico que recibió el año pasado.

Durante una emisión de The Billy Joel Channel, su programa en SiriusXM, el intérprete de 77 años aseguró que está bien y aprovechó para tranquilizar a quienes se han preocupado por él desde que se dio a conocer que padece hidrocefalia de presión normal (NPH).

Sé que la gente está preocupada por mí porque leyeron que tengo una enfermedad cerebral, que suena mucho peor de lo que realmente es, comentó Billy Joel el pasado 29 de septiembre.

El músico reconoció que todavía tiene algunas molestias. Entre ellas está un problema de equilibrio y cierta pérdida de audición. Sin embargo, también señaló que su edad y los años de tocar rock con un volumen elevado podrían estar relacionados con parte de esos cambios.

"Estoy bien", insistió el cantante, dejando claro que su intención era que sus seguidores no vivieran con preocupación por su salud.

¿Qué es la enfermedad que tiene Billy Joel?

La hidrocefalia de presión normal ocurre cuando se acumula líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Esta situación puede afectar algunas funciones como el equilibrio, la memoria y el movimiento, principalmente en personas mayores.

En el caso de Billy Joel, los síntomas terminaron interfiriendo con su actividad profesional. El cantante tuvo que poner en pausa sus presentaciones en vivo mientras buscaba una forma de controlar la condición.

Uno de los problemas fue precisamente distinguir qué molestias estaban relacionadas con la enfermedad y cuáles podían explicarse por el paso de los años.

La hidrocefalia de presión normal ocurre cuando se acumula líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Grosby

Joel contó que al principio no estaba convencido de someterse a una cirugía. Cuando los médicos le explicaron que necesitaba un procedimiento para colocar un shunt, su primera reacción fue rechazarlo.

La intervención consiste en colocar una derivación que permite drenar el exceso de líquido. Después de investigar por su cuenta y conocer que podía ayudar con algunos de sus síntomas, el músico cambió de opinión.

No quería, pero después leí al respecto y me di cuenta de que puede mejorar el equilibrio y ayudar con la memoria, explicó.

Finalmente aceptó la operación y, según sus propias palabras, notó una mejoría.

La cirugía ayudó a mejorar sus síntomas

Billy Joel explicó que después de la intervención las cosas comenzaron a mejorar. El equilibrio, uno de los problemas que más le afectaban, presentó avances.

El cantante también ha hablado de lo complicado que fue tomar una decisión sobre su futuro profesional. Aunque la cirugía ayudó, sus médicos le recomendaron no regresar de inmediato a los escenarios.

Joel reveló que sus presentaciones podían representar un esfuerzo importante para su cerebro. Según lo que le explicaron sus especialistas, tocar rock a un volumen muy alto podía generar un impacto que no era conveniente para su recuperación. Por eso decidió hacer una pausa en los conciertos.

El cantante también ha hablado de lo complicado que fue tomar una decisión sobre su futuro profesional. billyjoel

El diagnóstico se hizo público en mayo de 2025, cuando el cantante canceló varias presentaciones. En aquel momento, su equipo explicó que la hidrocefalia de presión normal estaba provocándole problemas de audición, visión y equilibrio.

Meses después, Joel reconoció que tampoco tenía todas las respuestas sobre lo que estaba pasando con su cuerpo. Su prioridad, entonces, era recuperarse y entender mejor la enfermedad.

Billy Joel quiere que sus fans estén tranquilos

Ahora, el cantante parece estar concentrado en su recuperación y en pasar tiempo con su familia. Billy Joel vive junto a su esposa, Alexis Roderick, y sus hijas pequeñas, Della Rose y Remy Anne.

También es padre de Alexa Ray Joel, a quien tuvo durante su matrimonio con la modelo Christie Brinkley.

Ahora, el cantante parece estar concentrado en su recuperación y en pasar tiempo con su familia.

Aunque su diagnóstico obligó a cambiar sus planes profesionales, el intérprete de "Piano Man" quiso dejar un mensaje claro para sus seguidores: sigue adelante y se siente mejor después de la cirugía.

Pero estoy bien. Quiero que la gente no tenga que preocuparse por mí. Estoy bien, afirmó.

Por ahora, Billy Joel no ha señalado una fecha para retomar sus conciertos. Mientras tanto, el cantante continúa recuperándose y hablando de su salud con mayor apertura, algo que también le permite dejar atrás parte de la preocupación que provocó la noticia de su enfermedad cerebral.