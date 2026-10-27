La tensión sigue subiendo en La Granja VIP. Después de la eliminación de Azalia Ojeda, ahora fue Natalia Alcocer quien encendió las alarmas entre sus compañeros, luego de sufrir una crisis que llevó a la producción a censurar las cámaras y dejar a los espectadores sin saber exactamente qué estaba pasando.

Los gritos de la actriz se escucharon mientras ella se encontraba en el entrevistadero, una de las áreas del reality. La reacción de los granjeros que estaban en el comedor también llamó la atención, pues sus rostros dejaron ver que la situación no parecía ser un asunto menor.

Hasta el momento, no se ha explicado qué provocó la crisis ni si lo ocurrido tendrá consecuencias en la participación de Natalia. Sin embargo, las imágenes que alcanzaron a verse y una conversación que tuvo horas antes con Pablo Montero dieron pie a distintas especulaciones sobre su estado dentro de la competencia.

Natalia Alcocer lloró con Pablo Montero antes de la crisis

Horas antes de que las cámaras dejaran de mostrar lo que sucedía, Natalia estuvo acostada en su cama hablando con Pablo Montero. Durante la conversación, la actriz se mostró molesta y terminó llorando mientras le explicaba algunas de las cosas que le han dolido durante su convivencia.

Entre los temas que mencionó estaban los comentarios sobre la cercanía del cantante con otras mujeres. Pero eso no fue lo único que le afectó, Natalia también le dijo que le duele sentir que no la defienden cuando alguien hace comentarios que la lastiman.

Horas antes de que las cámaras dejaran de mostrar lo que sucedía, Natalia estuvo acostada en su cama hablando con Pablo Montero. La Granja VIP

Ante lo que le contó, Pablo le prometió que, de ahora en adelante, pondría un alto a quienes intentaran herirla. La plática dejó ver que la convivencia dentro de la granja le está pasando factura a la actriz, aunque no hay información suficiente para asegurar que esa conversación haya sido el detonante de la crisis posterior.

Más tarde, la transmisión cambió y la producción dejó de mostrar directamente lo que ocurría con Natalia. En las imágenes que sí alcanzaron a verse apareció el comedor, donde estaban Niurka, Pablo Montero y Rafael Mercadante, quienes reaccionaron con evidente preocupación.

Mientras tanto, Niurka les advirtió a Manelyk y Kunno que la situación no era una broma.

No es broma, wey, está mal, les dijo, mientras de fondo se escuchaban los gritos de Natalia desde el entrevistadero.

La censura de las cámaras dejó varias preguntas en el aire. Los espectadores no pudieron conocer qué estaba pasando en ese momento ni cuánto duró la crisis, por lo que tampoco se puede confirmar si la actriz necesitó atención médica o algún otro tipo de ayuda.

¿Natalia está en riesgo de salir de La Granja VIP?

La situación ocurre en una semana importante para Natalia, pues la actriz quedó nominada junto a Rafael Mercadante y ambos tendrán que buscar la manera de mantenerse en la competencia.

Las nominaciones se definieron después de las dinámicas realizadas durante las galas del domingo 25 y el lunes 26 de octubre, que colocaron a los dos participantes en la tabla de riesgo. Por ahora, su permanencia dependerá del resultado de la competencia y de las decisiones que se tomen durante los próximos días.

La situación ocurre en una semana importante para Natalia, pues la actriz quedó nominada junto a Rafael Mercadante @lagranjavipmx

En el caso de Rafael, su nominación llegó por el mecanismo del Legado, que permite a un participante eliminado dejar a uno de sus compañeros en riesgo antes de abandonar el programa. Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” y séptima eliminada de la temporada, utilizó ese recurso contra el conductor.

La decisión estuvo relacionada con el enfrentamiento que ambos protagonizaron días antes de la eliminación. La discusión terminó con una sanción para Azalia y su nominación directa por parte de la producción, sin posibilidad de ser salvada.

Por otra parte, Natalia también ha expresado su inconformidad con algunas situaciones del reality. La actriz ha señalado que, desde su perspectiva, existen favoritismos y que la manera en que se han presentado algunos videos de su relación con Pablo Montero la ha perjudicado.

Aunque todo esto ha alimentado las especulaciones sobre una posible salida, no se ha confirmado que Natalia Alcocer vaya a abandonar La Granja VIP. Tampoco se ha informado si la crisis tendrá alguna consecuencia en su participación.

Por ahora, queda pendiente conocer qué ocurrió dentro del entrevistadero y si la actriz hablará sobre lo sucedido. Mientras tanto, su nominación y la incertidumbre por lo que mostraron y lo que dejaron de mostrar las cámaras mantienen la atención sobre su futuro en el reality.