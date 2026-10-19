Muere Lua Blanco, actriz de 'Rebelde', a los 39 años; Dulce María se despide de ella 

Lua Blanco, recordada por su participación en la versión brasileña de Rebelde, murió a los 39 años, una noticia que ha causado tristeza entre sus seguidores y compañeros del medio artístico. La actriz y cantante logró conquistar al público gracias a su talento y a los diferentes proyectos en los que participó durante su carrera.

Aunque muchos la recuerdan por interpretar a Roberta en la adaptación brasileña de la famosa telenovela juvenil, la artista también destacó en la música, una de sus grandes pasiones y a la que dedicó buena parte de su vida.

IG: Lua Blanco

Su trabajo en la televisión le permitió ganar popularidad dentro y fuera de Brasil, especialmente entre quienes siguieron las distintas versiones de Rebelde.

Sin embargo, este 18 de octubre de 2026 se dio a conocer su fallecimiento, luego de que sus familiares compartieran un mensaje en redes sociales para informar lo ocurrido y despedirse de ella.

¿Qué se sabe de la muerte de Lua Blanco?

La actriz brasileña Lua Blanco falleció el domingo 18 de octubre a los 39 años, después de enfrentar un cáncer intestinal que había mantenido en privado durante los últimos meses.

Fue su hermano, Daniel Blanco, quien confirmó la noticia a través de Instagram, donde publicó un mensaje en nombre de su familia para informar sobre la pérdida.

De acuerdo con lo compartido por sus seres queridos, la cantante estuvo acompañada por familiares y amigos durante su enfermedad, quienes le brindaron apoyo y cariño hasta sus últimos días.

"Durante este tiempo estuvo completamente rodeada del amor de familiares y amigos que estuvieron con ella toda su vida. Falleció en paz, llena de amor y con la fe completa de que iba directo a las manos de Dios. Estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna", escribió su hermano en una publicación de Instagram.

La familia también pidió respeto y privacidad para poder atravesar este difícil momento lejos de la atención pública.

¿De qué murió Lua Blanco, actriz de Rebelde Brasil?

Durante sus últimos meses de vida, Lua Blanco enfrentó un cáncer de intestino, enfermedad que decidió mantener fuera de la atención de los medios y de sus seguidores.

Según información publicada por UOL, la actriz recibió el diagnóstico aproximadamente tres meses antes de su fallecimiento, cuando el cáncer ya se encontraba en una etapa avanzada.

IG: Lua Blanco

La intérprete comenzó su tratamiento alrededor de dos meses antes de morir y fue atendida en el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil, donde recibió quimioterapia y fue sometida a una cirugía.

A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud empeoró durante la última semana.

Dulce María lamenta la muerte de Lua Blanco y le dedica emotivo mensaje

Tras conocerse el fallecimiento de la actriz brasileña, Dulce María fue una de las famosas que expresó su tristeza a través de las redes sociales.

La cantante mexicana, quien interpretó a Roberta Pardo en Rebelde, recordó que tuvo la oportunidad de coincidir con Lua Blanco y trabajar junto a ella.

Por medio de Instagram, la exintegrante de RBD compartió unas palabras para despedirse de su colega y enviar sus condolencias a las personas cercanas a ella.

Captura de pantalla

"Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les de fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto Lua bonita", escribió la artista.

¿Quién era Lua Blanco, actriz que interpretó a Roberta en Rebelde Brasil?

Lua Blanco fue una actriz, cantante y compositora brasileña que nació el 5 de marzo de 1987. Desde pequeña estuvo relacionada con el mundo artístico, pues era hija del músico Billy Blanco Jr. y de Maria Claudia Blanco.

Su interés por la música comenzó desde muy joven y, con el paso de los años, encontró en la actuación otra manera de desarrollar su talento.

Antes de alcanzar la fama, participó en producciones brasileñas como Três Irmãs, estrenada en 2008, y Malhação, en 2009, proyectos que le permitieron comenzar a darse a conocer entre los televidentes.

El reconocimiento más importante de su carrera llegó en 2011, cuando fue elegida para interpretar a Roberta Messi en Rebelde Brasil, adaptación de la telenovela mexicana que se transmitió por Record hasta 2012.

Además de formar parte del elenco, Lua Blanco integró el grupo musical Rebeldes, con el que grabó canciones y realizó presentaciones en diferentes ciudades de Brasil.

Después de este proyecto, continuó su carrera en la televisión con producciones como Pecado mortal, de 2013, y A força do querer, estrenada en 2017.

La música también siguió ocupando un lugar importante en su vida. En 2016 lanzó su álbum como solista Mão no Sonho y años después participó en otros proyectos musicales.