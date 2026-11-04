Murió la actriz y comediante María Alicia Delgado a los 77 años, recordada por XHDRBZ

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado murió este miércoles 4 de noviembre a los 77 años de edad. La periodista María Luisa Valdés Doria reportó que la histórica figura de la televisión nacional enfrentaba una dura batalla contra el cáncer antes de su deceso.

A través de un comunicado, Televisa Espectáculos lamentó la pérdida en sus redes sociales oficiales con un mensaje de condolencias. La compañía expresó su unión a la pena de los familiares, amigos y todo el público que siguió la extensa trayectoria de la intérprete regiomontana.

María Alicia Delgado participando en la serie: ¿Tú crees? Foto: Cuartoscuro

Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado", se lee en la publicación.

El repentino fallecimiento desató una ola inmediata de reacciones entre los miembros de la comunidad artística mexicana y los fanáticos. Distintos colegas, directores y productores utilizaron sus plataformas digitales para recordar la calidez humana y el enorme profesionalismo de la talentosa actriz.

Un legado imborrable en la comedia mexicana

Originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la intérprete inició su camino en los escenarios durante la década de los setenta. Su gran salto a la pantalla chica ocurrió en los años ochenta cuando el productor Enrique Segoviano apostó por su talento nato para el entretenimiento.

El reconocido realizador la integró al elenco de los exitosos programas infantiles Odisea Burbujas y El tesoro del saber. Estas emisiones marcaron a toda una generación de niños mexicanos y sirvieron como la plataforma de lanzamiento perfecta para demostrar la enorme versatilidad actoral de la regiomontana.

María Alicia Delgado trabajó con Anabel Ferreira y Eugenio Derbez. Foto: Mezcalent

El talento natural para el humor le abrió las puertas de los principales espacios nocturnos del país de manera contundente. La actriz brilló con luz propia junto a Anabel Ferreira en el famoso programa ¡Anabel!, emisión donde interpretó a una carismática abuela que cautivó a los televidentes.

Su consolidación definitiva llegó al sumarse a la exitosa barra de comedia al lado del actor y productor Eugenio Derbez. Las impecables participaciones de María Alicia Delgado en emisiones de alto rating como Derbez en cuando y XHDRBZ cimentaron su estatus como referente indiscutible del humorismo.

Las nuevas generaciones también disfrutaron de su talento inagotable gracias a su memorable intervención en el popular programa Cero en conducta. De igual forma, la comediante encarnó de manera reciente a Dora, la entrañable empleada de limpieza dentro de la exitosa serie de televisión ¿Tú crees?.

Trabajo incansable frente a las adversidades

La estrella de la pantalla chica mantuvo una actividad laboral ininterrumpida a pesar de su complejo estado de salud. En entrevistas pasadas, la artista explicó que necesitaba continuar activa en los foros de grabación para solventar sus urgentes necesidades económicas y costear sus fuertes gastos médicos.

Las obligaciones familiares también impulsaron su permanencia frente a las cámaras durante esta última y dolorosa etapa de su vida. La actriz cuidaba celosamente a su hijo, quien nació de forma prematura y padece una discapacidad auditiva, requiriendo cuidados especiales y un sustento económico constante y seguro.

María Alicia Delgado enfrentó al cáncer en sus últimos años de vida. Foto: Cuartoscuro

El amor incondicional por los reflectores la llevó a integrarse al reparto de la producción Sabor a ti, bajo la batuta de Lucero Sánchez. Este proyecto figura como su último registro laboral y mantiene sus emisiones diarias al aire para el disfrute de sus fieles seguidores mexicanos.

El fallecimiento de María Alicia Delgado cierra un capítulo fundamental en la historia del entretenimiento televisivo de nuestro país. Sus inolvidables personajes, sus caracterizaciones impecables y su facilidad para desatar las risas de la audiencia aseguraron su lugar en el firmamento de los grandes comediantes nacionales.