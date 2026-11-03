"¿Sobreviviremos?": Lanzan tráiler de la sexta temporada de 'De Viaje con los Derbez' en África

Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al anunciar la sexta temporada de De Viaje con los Derbez, el reality en el que la familia deja por un momento sus compromisos profesionales para compartir unas vacaciones que, como ya es costumbre, no siempre salen como las planean.

A través de un adelanto, el comediante mostró algunas imágenes de lo que será esta nueva aventura, en la que sus hijos y otros integrantes de la familia volverán a reunirse para recorrer un destino diferente. Esta vez, el continente africano será el escenario de sus ocurrencias, discusiones y momentos en familia.

El anuncio llegó acompañado de una frase que resume bastante bien lo que los espectadores pueden esperar de esta temporada:

Aquí vamos otra vez… ¿sobreviviremos?

La pregunta no es para menos, pues quienes han seguido el programa desde su primera entrega saben que viajar con los Derbez puede convertirse en toda una experiencia. Entre las diferencias de personalidad, las bromas de Eugenio y las reacciones de sus hijos, las vacaciones suelen tener de todo menos tranquilidad.

¿Cuándo se estrena De Viaje con los Derbez 6 y dónde verla?

Aunque ya se compartió el primer tráiler de la sexta temporada, todavía no hay una fecha oficial de estreno. Eugenio Derbez y su familia únicamente adelantaron que los nuevos episodios llegarán muy pronto, por lo que los seguidores tendrán que esperar para conocer el día exacto.

La producción estará disponible a través de Prime Video y ViX, las plataformas de streaming que han llevado las aventuras de la familia a sus espectadores.

De Viaje con los Derbez SS: Prime Video México

Mientras llega el estreno, los seguidores pueden ponerse al corriente con las temporadas anteriores. El reality comenzó en 2019 y desde entonces ha mostrado diferentes viajes en los que los Derbez han tenido que adaptarse a costumbres, climas y situaciones muy distintas.

Las cinco entregas anteriores llevaron a la familia por Marruecos, el noreste de Estados Unidos, Jamaica, el Círculo Polar Ártico en Finlandia y Japón.

Cada destino tuvo sus propios momentos, desde las experiencias culturales hasta los desacuerdos entre los integrantes de la familia. Precisamente esa convivencia es uno de los elementos que ha mantenido el interés del público durante seis temporadas.

¿Qué lugares han visitado Eugenio Derbez y su familia?

Desde su primera temporada, De Viaje con los Derbez se convirtió en una ventana para conocer cómo es la convivencia de una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano cuando están lejos de sus casas.

En Marruecos comenzaron esta aventura, después recorrieron el noreste de Estados Unidos y Jamaica. Más adelante se enfrentaron al frío del Círculo Polar Ártico, en Finlandia, y finalmente mostraron su recorrido por Japón.

Desde su primera temporada, De Viaje con los Derbez se convirtió en una ventana para conocer cómo la famila Derbez SS: Prime Video México

Ahora, África será el nuevo reto. Aunque todavía no se conocen todos los lugares que visitarán ni las actividades que realizarán, el tráiler deja claro que habrá nuevas situaciones que pondrán a prueba la paciencia de más de uno.

Los Derbez llegan con polémicas familiares

El anuncio de la sexta temporada también ocurre en un momento en el que algunos integrantes de la familia han estado en el centro de la conversación por asuntos personales y profesionales.

José Eduardo Derbez ha llamado la atención por la reciente ruptura con Paola Dalay y con quien tiene una hija. Por su parte, Vadhir Derbez enfrenta señalamientos por una presunta agresión sexual contra una modelo, acusaciones que ha rechazado. El actor también presentó una denuncia por presunto intento de extorsión relacionada con el caso.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay mantienen una relación amistosa tras su separación y acordaron cómo organizar la crianza de Tessa. IG jose_eduardo92

Aislinn Derbez, mientras tanto, generó comentarios por los rumores de una posible reconciliación con su exesposo Mauricio Ochmann, luego de coincidir durante la promoción de la película Hasta el fin del mundo.

Por ahora, no se sabe si alguno de estos temas tendrá espacio en los nuevos episodios. Lo que sí está confirmado es que Eugenio y su familia volverán a compartir sus vacaciones frente a las cámaras, esta vez con África como escenario. Y si algo han demostrado en las temporadas anteriores es que un viaje con los Derbez difícilmente termina siendo tranquilo.