Rojo de la Vega denuncia campaña de desprestigio en su contra en redes sociales

La alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, denunció una presunta campaña de desprestigio impulsada presuntamente por actores políticos de su contraparte, mediante la cual se habrían difundido 792 publicaciones en redes sociales, con más de seis millones de visualizaciones, durante un periodo de 33 días.

En conferencia de prensa, la edil presentó un análisis de publicaciones difundidas del 1 de octubre al 2 de noviembre en X, TikTok, Instagram y Facebook, en el que identificó 51 historias distintas que, afirmó, forman parte de una estrategia de ataques digitales en su contra.

En conferencia de prensa, Alessandra Rojo de la Vega Karina Tejada

Rojo de la Vega sostuvo que detrás de estas publicaciones existiría una coordinación entre figuras políticas, cuentas de redes sociales y presuntas campañas de publicidad pagada para posicionar narrativas que, según dijo, carecen de sustento.

“Estamos denunciando terrorismo de Estado digital desde Cuauhtémoc”, declaró la alcaldesa, quien acusó a sus adversarios de replicar prácticas de manipulación informativa para desacreditar a quienes cuestionan al poder.

La funcionaria aseguró que su equipo documentó cada publicación con fecha, hora y enlace, y adelantó que entregaría un anexo con las pruebas recopiladas, el cual también sería difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el análisis presentado por la alcaldesa, de las 51 historias identificadas, solamente 10 concentran 77 por ciento de las visualizaciones.

Entre ellas, cuatro están relacionadas con sus zapatos, su expresión facial o su apariencia, en lugar de abordar su desempeño al frente de la alcaldía.

“Si sonrío está mal, si no sonrío también. Ya nada más falta que me critiquen por respirar”, expresó.

Rojo de la Vega señaló que mientras los actores políticos se enfocan en su imagen, su administración continúa trabajando en las calles de la demarcación.

Asimismo, indicó que 3.1 millones de visualizaciones, aproximadamente la mitad del total, provienen de historias que comenzaron con publicaciones de políticos o cuentas que, según su análisis, no citan fuentes ni presentan datos verificables.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA. FOTO: KARINA TEJADA. Karina Tejada

La alcaldesa acusó que estas narrativas son replicadas por distintas cuentas y posteriormente impulsadas mediante publicidad pagada para generar la percepción de que existe una conversación generalizada sobre determinados señalamientos.

Como ejemplo de la presunta operación digital, Rojo de la Vega expuso la difusión de publicaciones relacionadas con el envenenamiento de perros en el Parque España, en la colonia Condesa.

Detalló que el 27 de octubre, a las 10:26 horas, una cuenta vecinal de la Roma reportó la presencia de veneno en el parque y solicitó apoyo para difundir la información, sin responsabilizar a alguna persona o autoridad.

Sin embargo, afirmó que ese mismo día, a las 19:50 horas, la senadora, Cynthia López Castro, publicó un mensaje en el que acusó que en la alcaldía Cuauhtémoc envenenaban perros y que nadie hacía algo al respecto.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA. FOTO: KARINA TEJADA. Karina Tejada

La edil reprochó que, mientras se difundían acusaciones en redes sociales, su administración y vecinos de la zona se organizaron para reunir pruebas.

Explicó que consiguieron imágenes de cámaras de videovigilancia y otra información que fue entregada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el 29 de octubre.

Al día siguiente, las autoridades detuvieron a un sospechoso por su probable participación en la muerte de animales de compañía.

Rojo de la Vega sostuvo que la información proporcionada por su equipo y el trabajo de las autoridades fueron fundamentales para avanzar en la investigación.

No obstante, acusó que después de la detención se difundieron nuevas publicaciones en las que se señalaba que la alcaldía había fabricado al responsable o que se trataba de un montaje.

Según la alcaldesa, durante las siguientes 24 horas se registraron 31 publicaciones en X, provenientes de 19 cuentas que calificó como presuntamente infladas de manera inorgánica.

Durante su intervención, Rojo de la Vega también cuestionó el tratamiento político que, a su consideración, se da a los casos de envenenamiento de animales dependiendo del partido que gobierna una demarcación.

Mencionó que activistas denunciaron recientemente al menos 30 perros envenenados durante este año en Xochimilco, así como 13 casos registrados en 2025 por integrantes de la organización Pasos Perrunos, cuya información fue publicada por Excélsior la semana pasada.

La alcaldesa sostuvo que, en esos casos, no se responsabilizó directamente a la autoridad de la demarcación por los delitos cometidos, mientras que en Cuauhtémoc se le atribuyeron responsabilidades políticas por el envenenamiento de animales.

Parque España fiscalía recaba indicios Foto: Especial

“Los delitos tienen responsable y la responsabilidad de encontrarlos no puede depender del partido que gobierna”, afirmó.

También acusó que los partidos políticos contrarios a los que ella representa destinan recursos públicos a campañas de desprestigio y mencionó un reportaje sobre una presunta red de empresas y que habrían recibido más de 340 millones de pesos para difundir información falsa y desviar la conversación pública.

La edil no presentó en su intervención documentación que acreditara el origen de los recursos o la relación directa de dichas empresas con las publicaciones analizadas.