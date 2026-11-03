Muere a los 35 años la cantante Nicole Taylor por un agresivo cáncer de mama

La música country está de luto tras la muerte de Nicole Taylor, cantante e integrante del grupo Taylor Red, quien falleció a los 35 años después de luchar contra un agresivo cáncer de mama.

La noticia de la muerte de Taylor fue confirmada el pasado 2 de noviembre por sus hermanas y compañeras de agrupación, Nika y Natalie Taylor, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

La artista murió el pasado 28 de septiembre en Nashville, Tennessee, aunque su familia decidió comunicarlo semanas después, tras una despedida privada. Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de cariño entre sus seguidores, quienes recordaron tanto su talento musical como la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad.

Nicole Taylor murió por un agresivo cáncer de mama

Muere a los 35 años la cantante Nicole Taylor. @nicolehtaylor

Nicole Taylor falleció a consecuencia de un cáncer de mama que había sido diagnosticado en 2022, cuando se encontraba en estadio 3. Según contaron sus hermanas, se trataba de una enfermedad especialmente agresiva que cambió por completo la vida de la cantante y de su familia.

Tras recibir el diagnóstico, Nicole comenzó un tratamiento que incluyó quimioterapia. Durante ese periodo procuró mantener su rutina y continuar con sus actividades. Incluso siguió practicando CrossFit, una disciplina que formaba parte de su vida.

En un primer momento, su evolución fue favorable y llegó a recibir la noticia de que ya no había evidencia detectable del cáncer. La cantante incluso celebró el final de esa etapa tocando la tradicional campana que marca la conclusión del tratamiento oncológico.

Sin embargo, tiempo después la enfermedad regresó y avanzó hasta el estadio 4. A pesar del complicado pronóstico médico, Nicole decidió seguir adelante con sus planes, viajar y disfrutar del tiempo que tenía junto a sus seres queridos.

Sus hermanas contaron que los médicos llegaron a estimarle aproximadamente tres meses de vida, pero consiguió vivir alrededor de un año más.

Hermanas de Taylor la despiden con un emotivo mensaje

Nika y Natalie Taylor fueron las encargadas de comunicar públicamente la muerte de Nicole mediante un vídeo en redes sociales. Ambas compartieron el dolor que supone perder a su hermana trilliza, con quien no solo compartían una historia familiar, sino también una larga trayectoria musical.

En su mensaje explicaron que nunca imaginaron tener que contar su historia de esa manera. Inicialmente esperaban que Nicole pudiera compartir su experiencia de recuperación y sanación, pero finalmente tuvieron que despedirla.

Pensábamos que estaría aquí compartiendo su historia de sanación en la Tierra. En cambio, estamos compartiendo su historia de sanación celestial”, expresaron.

También recordaron a Nicole como su líder y mejor amiga, y agradecieron las muestras de apoyo, las oraciones y el acompañamiento que recibieron durante los años de enfermedad.

La familia se reunió en un funeral privado y expresó que, aunque su pérdida deja un profundo vacío, encuentran consuelo en su fe y en la esperanza de volver a reunirse con ella.

¿Quién era Nicole Taylor y cómo alcanzó la fama con Taylor Red?

Nicole Taylor formaba parte de Taylor Red, un grupo de música country integrado por ella y sus hermanas trillizas, Nika y Natalie. Las tres comenzaron su carrera musical bajo el nombre de Red Roots, alrededor de 2010, y con el paso de los años consiguieron hacerse un espacio dentro de la música country y cristiana.

Originarias de Mississippi, las hermanas destacaron por sus armonías vocales, su energía sobre el escenario y su capacidad para combinar distintos instrumentos. Nicole, además de cantante, tocaba guitarra, banjo y violín.

En 2018 adoptaron el nombre de Taylor Red, con el que continuaron desarrollando su carrera y ampliando su presencia en plataformas digitales.

A lo largo de su trayectoria realizaron más de mil presentaciones en directo y tuvieron la oportunidad de actuar como teloneras de artistas reconocidos, entre ellos Amy Grant, Charlie Daniels, Diamond Rio, Josh Turner y Michael W. Smith.

Su música también encontró una audiencia importante en internet, donde consiguieron reunir millones de seguidores. Uno de sus temas más conocidos fue “Country Money”, que alcanzó popularidad en redes sociales.

La trayectoria musical de Nicole Taylor

La carrera de Nicole estuvo marcada por el trabajo conjunto con sus hermanas y por una propuesta musical que mezclaba sonidos tradicionales del country con influencias cristianas.

Entre los lanzamientos destacados de la agrupación se encuentran los álbumes Red Roots (2011), The Middle of Nowhere (2012) y Triplicity (2014). Posteriormente, ya como Taylor Red, continuaron publicando música y ofreciendo actuaciones.

Su participación en el grupo iba más allá de las presentaciones pues era una de las voces principales y una figura fundamental en la identidad de la agrupación.

Tras conocerse su muerte, muchos seguidores han recordado sus actuaciones, sus canciones y la conexión especial que mantenía con Nika y Natalie.

Como forma de honrar su memoria, la familia señaló que quienes deseen hacerlo pueden realizar donaciones a Samaritan's Purse, organización benéfica que Nicole apreciaba.