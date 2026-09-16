¿Multa para Yeri Mua? Sube fotos posando semidesnuda sobre la bandera de México

La influencer y cantante Yeri Mua realizó una publicación en sus redes sociales en donde aparecía semidesnuda, recostada sobre la bandera de México y cubriendo su cuerpo con parte del símbolo patrio.

Las fotografías estaban acompañadas del texto:

Feliz día de la Independencia”.

Lo anterior, sin embargo, implica un delito federal. De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, esta acción puede considerarse un uso indebido o un ultraje a la bandera mexicana, símbolo nacional.

¿Multa para Yeri Mua por fotos con la bandera de México?

Yeri Mua sube fotos semidesnuda sobre la bandera de México. @yerimua

La publicación de Yeri Mua se trataba de tres fotografías en donde aparecía sobre la bandera, acostada, mientras la cámara la capturaba en posición cenital. En otra de las fotos se observaba que estaba usando solo ropa interior plateada y unos zapatos a juego.

Si la Secretaría de Gobernación, encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la encontrara responsable de algún delito, la influencer Yeri Mua podría hacerse acreedora a una sanción económica o pasar desde tres días a un año de prisión.

El Artículo 191 dice lo siguiente:

Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez.”

Mientras que el Artículo 192 señala:

Al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos”.

Influencer borra publicación

Yeri Mua sube fotos semidesnuda sobre la bandera de México. @yerimua

Dos horas después de haber realizado la publicación, la influencer la eliminó de sus redes sociales, solo quedaron las capturas de pantalla como evidencia.