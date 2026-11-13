¿Una mujer lo entregó? Revelan nuevos detalles del asesinato de Valentín Elizalde

El asesinato de Valentín Elizalde sigue rodeado de preguntas. Aunque han pasado casi dos décadas desde que el cantante fue atacado a balazos después de presentarse en Reynosa, Tamaulipas, todavía hay versiones y testimonios que vuelven a poner el caso en el centro de la conversación.

Ahora, el estreno del documental Valentín, la muerte del gallo recupera una historia que llama particularmente la atención con la supuesta advertencia que una vidente le habría hecho al intérprete de "Vete ya" sobre la manera en que moriría y la persona que lo traicionaría.

Durante el primer episodio de la producción aparece la mujer que, según los testimonios de personas cercanas al cantante, era su vidente de confianza. Su participación aporta una versión sobre lo que habría ocurrido antes del crimen y vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que alguien del entorno de El Gallo de Oro estuviera involucrado.

La vidente aseguró que Valentín Elizalde fue traicionado por una mujer

De acuerdo con lo contado por un amigo y una expareja sentimental del cantante, Valentín Elizalde tenía interés en las predicciones y acostumbraba visitar a una vidente. En una de esas reuniones, ella supuestamente le habló sobre su futuro y le advirtió que su muerte estaría relacionada con una traición.

La mujer aseguró en el documental que el cantante no solamente habría conocido cómo ocurriría su asesinato, sino también quién estaría detrás de lo que le sucedería.

De una mujer: la traición llegó por medio de una mujer, habría sido la advertencia que recibió el intérprete de "A mis enemigo".

La vidente también recordó que le explicó cómo perdería la vida y por medio de quién ocurriría. "Le dije lo que le iba a pasar y cómo le iba a pasar y por medio de quién", relató.

La mujer aseguró en el documental que el cantante no solamente habría conocido cómo ocurriría su asesinato HBO Max

Según la versión presentada en la producción, la supuesta traición estaría relacionada con una mujer con quien Valentín habría tenido un vínculo sentimental y que, presuntamente, era pareja de un poderoso narcotraficante.

Sin embargo, este testimonio forma parte de las declaraciones recuperadas por el documental y no representa una confirmación judicial sobre la identidad de quien ordenó el asesinato.

¿Cómo y cuándo mataron a Valentín Elizalde?

El crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Valentín Elizalde acababa de ofrecer un concierto en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, cuando salió del recinto a bordo de una camioneta.

A pocos metros del lugar, el vehículo fue interceptado por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones. El ataque terminó con la vida del cantante, quien tenía 27 años, así como la de su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reynaldo Ballesteros. Su primo Fausto, conocido como Tano Elizalde, fue el único sobreviviente.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006. HBO Max

Una de las principales versiones sobre el móvil del crimen apunta a la interpretación de "A mis enemigos", canción que Valentín habría incluido en su presentación pese a las advertencias que supuestamente recibió para no cantarla en Reynosa.

El tema fue relacionado con las disputas entre organizaciones criminales que operaban en aquella región. Años después, las investigaciones también señalaron a Jaime González Durán, alias El Hummer, como presunto responsable de ordenar el ataque.

El asesinato que sigue generando controversia

Con el paso de los años, el caso también provocó diferencias entre integrantes de la familia Elizalde. Particularmente, Tano ha sido cuestionado públicamente por algunos familiares, quienes han puesto en duda las circunstancias en las que sobrevivió al atentado. Él, por su parte, ha negado cualquier participación en el crimen.

Ahora, con Valentín, la muerte del gallo, los testimonios sobre los últimos días del cantante vuelven a despertar interés entre sus seguidores. La historia de la vidente suma una nueva versión a un asesinato que, a casi 20 años, todavía genera dudas y mantiene vigente el recuerdo de uno de los intérpretes más reconocidos del regional mexicano.