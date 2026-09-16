Periodista y piloto, entre las víctimas del desplome de un helicóptero en Los Ángeles

El helicóptero de las cadenas hermanas Telemundo y NBC que se estrelló anoche en Los Ángeles dejó como víctimas a la periodista Eliana Moreno, al piloto de apellido Marciniw y a un transeúnte.

La aeronave cayó en un estacionamiento cercano a unas instalaciones de almacenamiento en la comunidad de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El equipo cubría desde lo alto un choque entre autobuses, de acuerdo con un reporte de Telemundo el miércoles temprano.

La tercera víctima fatal fue un peatón que se encontraba en tierra cuando ocurrió el accidente, dijo el capitán de bomberos Branden Silverman. El Departamento del Médico Forense de Los Ángeles identificó a esa víctima más tarde este miércoles como Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años.

El equipo periodístico aéreo que falleció trabajaba como agente libre, vendía la cobertura desde el helicóptero con la empresa Angel City Air, pero cubría regularmente para las cadenas NBC Los Ángeles y Telemundo Canal 52 en el mismo condado.

La periodista bilingüe Eliana Moreno nació en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, y se graduó en 2010 en la Universidad Chapman con títulos en periodismo audiovisual y ciencias políticas, de acuerdo con NBC.