Tina Simmons, actriz británica que participó en películas de Star Wars, James Bond y Batman, murió después de una trayectoria de aproximadamente 60 años en el cine y la televisión. Su fallecimiento fue dado a conocer este lunes 16 de noviembre de 2026, luego de que amigos y seguidores confirmaran la noticia.

La intérprete, recordada por su aparición como una técnica rebelde en Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983), fue encontrada sin vida en su departamento, según reveló su amiga Madeline Smith, también actriz y conocida por su participación en la franquicia de James Bond.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte ni la edad que tenía al fallecer. La noticia provocó mensajes de despedida de distintas comunidades de fanáticos, quienes recordaron su participación en producciones de Hollywood y su cercanía con el público.

¿De qué murió Tina Simmons, actriz de Star Wars?

La muerte de Tina Simmons fue confirmada durante el fin de semana por personas cercanas a la actriz y organizaciones de seguidores de las franquicias cinematográficas en las que participó.

Madeline Smith, quien mantenía una amistad con Simmons desde hacía casi seis décadas, compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su tristeza y reveló las circunstancias en las que fue encontrada.

"Encontraron a Tina Simmons muerta en su departamento. Terrible. Era mi amiga, casi con toda seguridad, desde 1968", escribió la actriz, de acuerdo con declaraciones.

Smith también lamentó que su amiga hubiera sido encontrada sola y expresó su deseo de que próximamente se organice una ceremonia para recordar su trayectoria y celebrar su vida.

Sin embargo, no existe información pública que permita establecer qué provocó su fallecimiento. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre alguna enfermedad previa o las circunstancias médicas relacionadas con su muerte.

¿Quién era Tina Simmons y en qué películas participó?

Tina Simmons desarrolló una extensa carrera como actriz de reparto, extra y doble de cuerpo en producciones británicas y estadunidenses. Su trayectoria abarcó cerca de seis décadas y, de acuerdo con los reportes sobre su fallecimiento, participó en alrededor de 300 proyectos de cine y televisión.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue en El retorno del Jedi, estrenada en 1983, donde interpretó a una técnica de la Alianza Rebelde durante las escenas de preparación de una misión contra el Imperio Galáctico.

Tina Simmons participó en Star Wars, el retorno del Jedi Page Six

Aunque su aparición fue breve, este personaje le permitió mantener una relación con los seguidores de Star Wars, quienes durante años la reconocieron en convenciones y encuentros relacionados con la saga creada por George Lucas.

La actriz también formó parte de distintas entregas de James Bond, entre ellas Octopussy (1983), Panorama para matar (1985), Alta tensión (1987) y Otro día para morir (2002), donde realizó apariciones secundarias, algunas sin aparecer en los créditos.

Su filmografía incluye además películas como Superman III, Supergirl, Superman IV, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, La tiendita de los horrores, Misión: Imposible y Batman: El caballero de la noche.

Tina Simmons también trabajó con Helen Mirren y Meryl Streep

Además de participar frente a las cámaras, Simmons desarrolló parte de su carrera como doble de cuerpo y sustituta de otras actrices durante los procesos de filmación.

Entre las estrellas con las que colaboró se encuentran Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson y Ellen Greene. En la película RED 2 (2013), por ejemplo, trabajó como doble y sustituta de Mirren.

Su experiencia también se extendió a la televisión británica, donde apareció en producciones como Doctor Who, EastEnders, Coronation Street, Only Fools and Horses y The Bill.

Actores y seguidores de Star Wars despiden a Tina Simmons

Después de conocerse su fallecimiento, el grupo de seguidores The Bearded Trio publicó un mensaje en Instagram para recordar a la actriz y su participación en distintas franquicias.

La organización destacó que Simmons era una figura apreciada entre los aficionados al cine y la televisión, especialmente por su disposición para conversar sobre sus experiencias durante los rodajes.

También recordó que en los últimos años asistía regularmente a convenciones, donde compartía anécdotas de su trabajo con actores y directores de distintas generaciones.

Por su parte, el grupo 007 Travellers, dedicado a documentar las producciones de James Bond, expresó sus condolencias y recordó sus apariciones en las películas del agente británico.