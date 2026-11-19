Larry Poindexter, actor conocido por sus participaciones en series como 'Days of Our Lives', 'General Hospital' y 'JAG', murió a los 66 años, cuatro días después de haber sido atropellado en Los Ángeles, California.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y a quienes compartieron con él distintos proyectos a lo largo de su carrera. El intérprete había resultado herido durante un accidente ocurrido mientras caminaba por su vecindario y, aunque tenía programada una cirugía para atender las lesiones, falleció antes de poder ingresar al quirófano.

De acuerdo con información publicada por Deadline, el accidente ocurrió la noche del viernes, cuando Poindexter cruzaba una calle para recoger comida. En ese momento fue embestido por un automóvil y el impacto le provocó varias lesiones, entre ellas fracturas en las costillas.

El actor permaneció hospitalizado durante los días siguientes. Su familia y personas cercanas esperaban que pudiera someterse a una intervención quirúrgica el miércoles 18 de noviembre para reparar las fracturas. Sin embargo, ese mismo día se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó mensajes de despedida entre amigos y colegas de la industria, quienes recordaron no sólo su trabajo frente a las cámaras, sino también los años que llevaba formando parte del medio artístico.

Amigos despiden a Larry Poindexter tras su muerte

Uno de sus allegados compartió un mensaje en redes sociales para expresar su tristeza por la muerte del actor. En la publicación recordó que Poindexter llevaba cerca de 45 años trabajando en Hollywood y que era común encontrárselo fuera de los sets de grabación.

Según contó, sus encuentros ocurrían en lugares tan cotidianos como supermercados, centros comerciales o cafeterías. Esas coincidencias terminaban casi siempre en conversaciones y risas.

Luto en Hollywood: muere Larry Poindexter tras ser atropellado; esperaba una cirugía Grosby

También recordó el entusiasmo con el que Larry hablaba de sus proyectos y de las oportunidades que seguían llegando a su carrera. Para sus amigos, era alguien que disfrutaba mantenerse activo en la industria y compartir lo que estaba haciendo.

Su muerte llega después de más de cuatro décadas de trabajo en cine, televisión y teatro, con participaciones en producciones que se volvieron conocidas para el público estadounidense.

¿Quién fue Larry Poindexter y en qué series participó?

Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas. Creció en una familia relacionada con las artes: su padre, H.R. Poindexter, fue diseñador teatral y ganador de un premio Tony, mientras que su madre, Sue Ann Poindexter, se dedicaba al canto de ópera.

Con el paso de los años, Larry construyó una trayectoria que sumó cerca de 200 créditos en cine y televisión. Uno de sus trabajos más reconocidos fue en la telenovela 'Days of Our Lives', donde interpretó a Ben Welch y, posteriormente, al padre Louis.

También formó parte de 'General Hospital', producción en la que dio vida al doctor Asher Thomas. Su carrera incluyó apariciones en series como 'Friends', 'JAG', 'The Mentalist', 'Will & Grace', 'CSI', 'Supernatural' y 'NCIS'.

Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas. WENN Rights Ltd

En 'The Hard Times of RJ Berger' interpretó al padre del protagonista, mientras que en años recientes participó en 'The Lincoln Lawyer'.

En la pantalla grande también tuvo varios trabajos. Uno de sus personajes fue el capitán Tom Fuller en 'S.W.A.T.' (2003), cinta en la que compartió créditos con Samuel L. Jackson y Colin Farrell. Además, apareció en '17 Again', protagonizada por Zac Efron, y 'American Ninja 2: The Confrontation'.

Pero la actuación no fue su única actividad artística. Durante los años 90 fue vocalista de la banda de country alternativo The High Lonesome, con la que publicó el disco 'Feel Free To Do So'. También trabajó en teatro y participó como productor ejecutivo en el musical de Broadway 'The Cher Show'.

En su vida personal, Poindexter mantuvo un perfil discreto. Estaba casado desde abril de 2002 con Carol Kritzer, directora de casting a quien conoció durante el trabajo en la serie 'Push, Nevada'. Juntos tuvieron dos hijos gemelos, Rees y Jake.

Así, tras una carrera de casi 45 años, Larry Poindexter deja un recorrido por algunas de las producciones más conocidas de la televisión estadounidense y el recuerdo de quienes trabajaron con él.