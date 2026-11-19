Mona Guilmáin, actriz y hermana de Juan Ferrara y Lucía Guilmáin, murió. La noticia fue confirmada el miércoles 18 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). La hija de Ofelia Guilmáin también trabajó como promotora teatral y se dedicó a la venta y restauración de obras de arte.

Mona venía de una familia cuyo apellido es conocido por el público que siguió la carrera de su madre, Ofelia Guilmáin, o que vio a sus hermanos Juan Ferrara y Lucía Guilmáin en las telenovelas.

¿Qué se sabe de la muerte de Mona Guilmáin?

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el miércoles 18 de noviembre la muerte de Mona Guilmáin. La organización compartió la noticia en sus redes sociales y lamentó el fallecimiento de la actriz y promotora teatral. En su publicación, la asociación no dio a conocer la causa de su muerte.

Entre las actividades a las que se dedicó Mona estuvo la promoción teatral, un trabajo que implica ayudar a organizar funciones y dar a conocer las obras para que lleguen al público. También fue corredora de arte, un oficio relacionado con la compraventa de piezas, y restauradora, una labor centrada en su conservación.

Mona Guilmáin y familia de reconocidos actores

La historia de la familia en los escenarios mexicanos comenzó con Ofelia Guilmáin. Nació en Madrid en noviembre de 1921 y llegó a México como parte del exilio provocado por la Guerra Civil Española. En el país hizo una carrera que la llevó del teatro clásico al cine y, más adelante, a las telenovelas.

A lo largo de su trayectoria participó en cerca de 100 montajes. Entre ellos estuvieron La Celestina, Electra, Los árboles mueren de pie y Los monólogos de la vagina. También actuó en La casa de Bernarda Alba, una obra que años después protagonizaría su hija Lucía.

En el cine, Ofelia trabajó con Luis Buñuel en Nazarín (1959) y El ángel exterminador (1962). El público de la televisión la vio en producciones como La antorcha encendida, Marisol, La otra y Amarte es mi pecado. Falleció el 14 de enero de 2005, a los 83 años.

A Juan Ferrara, hermano de Mona, distintas generaciones lo vieron en telenovelas como Valeria y Maximiliano, María Mercedes, Rebelde y Pasión. También participó en La antorcha encendida, producción en la que actuó su madre. En el cine, uno de sus trabajos fue Los cachorros, película de 1973. En 2024 anunció su despedida de los escenarios teatrales tras seis décadas de trayectoria.

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Lucía Guilmáin pasó de melodramas como La dueña, Corazón salvaje y Un refugio para el amor a producciones infantiles como ¡Amigos x siempre! y Aventuras en el tiempo. También hizo comedia en La familia P. Luche, con Eugenio Derbez, en Una familia de diez, con Jorge Ortiz de Pinedo, y en María de todos los Ángeles, con Mara Escalante.

El teatro fue otro punto en común entre las hermanas. Mientras Mona compaginó la actuación con la promoción de espectáculos, Lucía protagonizó montajes como La casa de Bernarda Alba. Por su trabajo en esa obra recibió un reconocimiento de la Agrupación de Periodistas Teatrales en 2020. Lucía falleció en febrero de 2021.