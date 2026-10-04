¿Lucha Villa fue hospitalizada? Su hija aclara el estado de salud de la cantante

Lucha Villa ha acompañado a varias generaciones con su música y sus películas. Aunque lleva años alejada de los escenarios, el interés por saber cómo se encuentra sigue presente entre quienes recuerdan su trayectoria y le tienen cariño.

A pocos días de que la cantante cumpla 90 años, su nombre volvió a circular por versiones que aseguraban que la actriz tenía problemas de salud y aparentemente estaba hospitalizada.

Lucha Villa

Hija de Lucha Villa habla del estado de salud de la famosa

La versión que había circulado aseguraba que la cantante presentó problemas en las vías respiratorias y que tuvo que permanecer varios días en un hospital. María José, hija de Lucha Villa, rechazó esa información y expresó su molestia porque nuevamente se difundieran noticias falsas sobre su madre.

“Otra vez volvemos a estas falsas noticias. Honestamente, no sé qué ganan”, comentó en entrevista con De Primera Mano.

Según explicó, no hubo un traslado a un centro médico ni una hospitalización. Tampoco ha sido necesaria la atención médica por los problemas respiratorios que mencionaban los rumores.

Lucha Villa, @luchavilla1936

“Ella está bien, gracias a Dios, está perfecta. Va a cumplir sus 90 años y todo está en orden. No está hospitalizada”.

¿Cuál es el estado de salud de Lucha Villa?

Desde San Luis Potosí, donde reside actualmente, la cantante lleva una vida tranquila y cuenta con la atención de su hija Rosa Elena. Ella es quien se mantiene al pendiente de sus cuidados.

Al hablar de la condición de Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de la artista, María José aseguró que “tiene una fortaleza increíble”. También explicó que no ha requerido cuidados especiales por alguna enfermedad reciente.

Lucha Villa @luchavilla1936

“Ella está bien, está tranquila. No padece de nada, ni cuidados especiales ni nada de eso”, expresó.

La cantante vive con las secuelas de una cirugía que sufrió hace años y que provocó su alejamiento de la vida pública.

La cirugía que cambió la vida de Lucha Villa

Detrás de su ausencia de los escenarios hay un episodio que marcó su trayectoria. A finales de los años 90, la intérprete decidió someterse a una liposucción porque quería bajar de peso y tenía compromisos profesionales pendientes.

Lucha Villa @luchavilla1936

El procedimiento se realizó en Monterrey con un médico recomendado por dos amigas de la cantante, quienes ya habían sido intervenidas por él. Sin embargo, durante la operación surgieron complicaciones y Lucha Villa sufrió un paro cardiaco.

Después de permanecer varios días en coma, despertó con secuelas graves, entre ellas una pérdida parcial del habla y limitaciones para moverse. Estas consecuencias interrumpieron su carrera en la música y el cine.

Sobre aquellas lesiones, María José explicó en 2020 para Sale el Sol.

“La falta de oxígeno en su cerebro (provocó) esas lesiones que son irreversibles, se recuperó lo que se pudo recuperar. En cuanto a todo lo demás, mi mamá no padece nada”.

Así celebrará Lucha Villa sus 90 años

La próxima celebración familiar será el cumpleaños número 90 de la cantante. De acuerdo con María José, los festejos recientes han sido reuniones pequeñas, pensadas para que su mamá se sienta tranquila.