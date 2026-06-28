¿Lisa de BLACKPINK será chica Bond? Esto respondió la idol sobre los rumores

¡Licencia para brillar! Lisa de BLACKPINK rompe el silencio sobre los rumores de convertirse en chica Bond para la nueva saga cinematográfica del espía más famoso de las películas.

La superestrella del K-pop, que ya ha consolidado su estatus como un ícono de la música, la moda y las tendencias, se encuentra expandiendo sus horizontes hacia la actuación en Hollywood.

Con su debut actoral en la serie The White Lotus y una película para Netflix en producción, la idea de verla compartir pantalla con el agente secreto más famoso del mundo ha dejado de ser un simple sueño de sus fanáticos para convertirse en una conversación seria en los pasillos de Amazon MGM Studios.

Los rumores sobre la participación de Lisa en la saga de James Bond cobraron más fuerza cuando la pregunta fue hecha directamente a la cantante. Pero lejos de cerrar las puertas a las especulaciones, la intérprete de “Money” manejó la situación con el carisma y la elegancia que la caracterizan.

¿Lisa de BLACKPINK será chica Bond? Instagram @lalalalisa_m

¿Lisa de BLACKPINK será la nueva chica Bond?

Los rumores y teorías que vinculan a Lisa de BLACKPINK como la nueva chica Bond vienen directamente de internet, sobre todo de redes sociales e interacciones entre sus “lilies” (fans de la cantante).

En sus más recientes apariciones en alfombras rojas y entrevistas, Lisa ha evitado declarar sobre el tema; sin embargo, fue en una promoción hecha a un medio donde se sometió a un detector de mentiras, que hizo alusión a su posible incorporación a la saga del espía del MI6.

A la pregunta “Si fueras la próxima chica Bond, ¿quién te gustaría que fuera el actor principal?”, Lisa respondió con divertida sorpresa mezclada con un grito que no confirmó ni negó nada.

Pero sí eligió a su favorito entre las dos opciones que le mostraron, Callum Turner y Jacob Elordi:

Los dos son súper talentosos, no tengo ninguna preferencia. ¿Tengo que escoger? Él [señalando a Turner].

¿Callum Turner en James Bond? Instagram @dualipa

La integrante de BLACKPINK ya dio sus primeros pasos firmes en la actuación de primer nivel al unirse al elenco de la aclamada serie de HBO, The White Lotus, en su tercera temporada, filmada precisamente en su natal Tailandia.

Esta experiencia no solo validó su capacidad para integrarse a producciones occidentales de alto perfil, sino que también despertó el interés de directores de casting que buscan talentos con una proyección global inigualable y una base de fanáticos sumamente leal.

Con el deseo de Hollywood de refrescar sus franquicias más longevas con un atractivo multicultural y masivo, el perfil de Lisa encaja a la perfección en la nueva visión del agente 007.

A la par de los rumores que vinculan a Lisa Manonbal con James Bond, jay otros dos nombres que resuenan para el casting del rol femenino: Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh y Sydney Sweeney.

Sweeney ha respondido que, si bien es una gran admiradora de la saga cinematográfica, todo dependería exclusivamente de la calidad del guion. Con un toque de humor, añadió una frase que causó revuelo entre sus seguidores:

Creo que me divertiría mucho más interpretando directamente al mismísimo James Bond antes que ceñirme al rol tradicional.

¿Sydney Sweeney en James Bond? Instagram @sydney_sweeney

¿Qué se sabe de la nueva película de James Bond?

La franquicia del agente 007 se encuentra en uno de los momentos de transición más cruciales de toda su historia. Amazon MGM Studios ha tomado cartas en el asunto, asumiendo un control creativo más directo sobre el proyecto con la firme intención de rejuvenecer y revitalizar la narrativa del espía.

De acuerdo con reportes, la producción ha entrado en una fase decisiva de preproducción. Al aparecer, el cineasta Denis Villeneuve se perfila como el director encargado de liderar este ambicioso reinicio.

La historia está siendo moldeada por Steven Knight, el creador de la exitosa serie Peaky Blinders. Las audiciones definitivas y las pruebas de pantalla están programadas para llevarse a cabo durante el mes de agosto de 2026.

Se prevé que el rodaje inicie de manera oficial en el transcurso del año 2027, apuntando a un estreno global en cines para el año 2028.