¿De qué Murió Hiroshi Tsuchida? Famoso actor de doblaje de 'Attack on Titan' y 'Cars’

La industria del doblaje japonés está de luto por la muerte de Hiroshi Tsuchida, actor y reconocido intérprete de voz que dio vida a personajes como Grisha Yeager en Attack on Titan y Rayo McQueen en las versiones japonesas de Cars. El artista falleció a los 54 años y la noticia fue confirmada este martes 20 de octubre por su agencia, 81 Produce.

¿De qué murió Hiroshi Tsuchida?

De acuerdo con el comunicado de 81 Produce, Hiroshi Tsuchida murió el pasado 11 de octubre de 2026 a causa de una insuficiencia cardíaca. La agencia señaló además que el funeral se realizó de manera privada, únicamente con familiares, siguiendo los deseos de sus allegados.

El actor japonés falleció el 11 de octubre de 2026 por insuficiencia cardíaca, confirmó su agencia de representación, 81 Produce. Cortesía myanimelist

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre las circunstancias que provocaron su fallecimiento. La noticia causó sorpresa entre seguidores del anime, el doblaje y el cine, debido a que Tsuchida permaneció activo profesionalmente prácticamente hasta el final de su vida.

¿Quién era Hiroshi Tsuchida?

Nacido en Tokio el 8 de febrero de 1972, el intérprete desarrolló una trayectoria que abarcó televisión, cine, anime, videojuegos y doblaje de producciones internacionales.

Los fans de Attack on Titan recuerdan a Tsuchida por interpretar a Grisha Yeager, el padre de Eren y una pieza clave de la historia. Cortesía myanimelist / IMDb

Para los seguidores de Attack on Titan, una de las mayores aportaciones de Tsuchida fue su interpretación de Grisha Yeager, padre de Eren y una pieza fundamental en la historia creada por Hajime Isayama.

Grisha Jaeger comienza como una figura envuelta en misterio, pero su pasado termina siendo indispensable para comprender el origen de los conflictos centrales en Attack on Titan.

Uno de sus momentos más cruciales ocurre cuando se enfrenta a la familia Reiss para obtener el poder del Titán Fundador. La escena adquiere una carga emocional aún mayor al revelarse que Eren, desde el futuro, influye en los recuerdos de su padre, empujándolo a realizar una acción que no estaba dispuesto a cometer: asesinar a la familia real, dejándolo completamente devastado por sus actos.

La interpretación de Hiroshi Tsuchida logró capturar con maestría el conflicto interno de un hombre dividido entre sus convicciones y un peso abrumador. Su labor quedó profundamente ligada a la de Yuki Kaji (voz de Eren), con quien compartió años de trabajo como padre e hijo en pantalla.

Tras el fallecimiento de Tsuchida, el propio Kaji destacó la importancia de su actuación afirmando que “sin el Grisha del señor Tsuchida, el Eren del principio y del final tampoco habría podido existir”.

Hiroshi Tsuchida también fue la voz japonesa de Rayo McQueen

Otro de sus trabajos más populares llegó fuera del anime. Tsuchida fue la voz japonesa de Rayo McQueen, el protagonista de la franquicia Cars de Disney y Pixar.

Tsuchida también fue la voz japonesa de Rayo McQueen en Cars, personaje al que interpretó durante dos décadas. IMDb

Comenzó con la primera película en 2006 y continuó interpretando al famoso automóvil en secuelas, cortos, videojuegos y otros proyectos relacionados con la saga. Este 2026, con motivo del vigésimo aniversario de Cars, el actor había compartido un mensaje en el que agradecía a los seguidores por acompañarlo durante dos décadas.

Su carrera también incluyó personajes de producciones como Initial D, Naruto, Space Battleship Yamato 2199, Uma Musume Pretty Derby y Ultraman Decker. En videojuegos participó en títulos como Yakuza y Armored Core VI: Fires of Rubicon.

La trayectoria de Hiroshi Tsuchida

Antes de convertirse en una voz reconocible del anime y el doblaje, Tsuchida apareció frente a las cámaras como Saizo, Ninja Azul, en Ninja Sentai Kakuranger, serie emitida entre 1994 y 1995. Tres décadas después volvió a interpretar al personaje en una producción especial con el elenco original.

Desde Ninja Sentai Kakuranger hasta Yakuza, el actor japonés construyó una carrera de más de tres décadas frente a los micrófonos. Cortesía myanimelist

Su trayectoria demuestra la amplitud del trabajo de un actor de doblaje en Japón: podía interpretar a un héroe televisivo, un padre marcado por la tragedia, un automóvil de carreras o personajes de videojuegos.

A los 54 años, Hiroshi Tsuchida deja una carrera de más de tres décadas y una colección de personajes que permanecerán ligados a distintas generaciones de espectadores. Su voz seguirá presente en muchas otras producciones que ayudaron a convertirlo en uno de los intérpretes japoneses más reconocibles de su generación.