¡Naruto regresa con nuevo anime! Lanzan tráiler basado en el manga de Masashi Kishimoto

Naruto está de vuelta con una colaboración que pocos esperaban. Durante la New York Comic Con 2026 se presentó el primer tráiler de NARUTO x NINKU, un anime especial que reunirá a personajes de ambas franquicias en una aventura de cuatro episodios.

El anuncio despertó el interés de los seguidores del ninja de Konoha, quienes llevan tiempo esperando novedades sobre el universo creado por Masashi Kishimoto. La producción ya se encuentra en marcha, aunque todavía no tiene una fecha de estreno confirmada ni se ha anunciado dónde podrá verse.

Pero esta no fue la única noticia relacionada con el creador de Naruto. Durante el mismo evento también se mostró un adelanto de un nuevo manga dibujado por Kishimoto, aunque se trata de un proyecto independiente de la colaboración con Ninku.

¿De qué trata el nuevo anime de Naruto y Ninku?

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la franquicia, NARUTO x NINKU contará con cuatro episodios y reunirá a personajes de dos historias que tienen una conexión especial dentro del mundo del anime.

La aventura comienza cuando Naruto, Sasuke y Sakura reciben una misión de Kakashi. Como su maestro no puede acompañarlos, Naruto queda al frente del Equipo 7, una responsabilidad que pondrá a prueba su capacidad para guiar a sus compañeros.

La aventura comienza cuando Naruto, Sasuke y Sakura reciben una misión de Kakashi.

Sin embargo, el recorrido no sale como esperaban. Los tres ninjas terminan perdidos en un mundo desconocido, donde conocen a Fūsuke, un joven con una apariencia peculiar, similar a la de una rana. Este encuentro será el punto de partida para que los universos de Naruto y Ninku se crucen.

La colaboración también tiene un significado especial para Masashi Kishimoto, quien ha reconocido la influencia que tuvo Ninku, obra creada por Koji Kiriyama, en el desarrollo de su propio manga.

Por ello, el proyecto no solo representa una nueva aventura para Naruto y sus compañeros, sino también un homenaje a una serie que dejó huella en el creador del popular ninja.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar para conocer la fecha de estreno y los detalles sobre su distribución. El primer tráiler es el adelanto que permite ver el rumbo de esta producción.

Masashi Kishimoto prepara un nuevo manga de Naruto

La presentación en Nueva York también dejó otra noticia para quienes siguen la obra de Kishimoto. Durante el evento se mostró un avance de un nuevo manga relacionado con Naruto, con imágenes de personajes conocidos como Kakashi, Sasuke y Sakura, además de escenas del monumento de los Hokage.

Los detalles de esta historia se darán a conocer en Jump Festa 2027, por lo que todavía hay preguntas sobre su argumento, el momento en el que se desarrollará y los personajes que tendrán mayor protagonismo.

En redes sociales han comenzado a circular teorías sobre una posible historia situada entre los acontecimientos de The Last y el nombramiento de Naruto como Hokage. También se han difundido nombres como Naruto: Shadow Rising, pero ninguno de estos datos ha sido confirmado oficialmente.

Los detalles de esta historia se darán a conocer en Jump Festa 2027 Naruto

Es importante aclarar que el nuevo manga y el anime NARUTO x NINKU son proyectos diferentes. Por ahora, el anuncio del crossover no significa que se haya confirmado una continuación directa de la historia principal.

Mientras llegan más noticias, los seguidores de la franquicia tienen dos motivos para estar pendientes de lo que prepara Kishimoto: una colaboración que recupera la conexión entre Naruto y Ninku, y un nuevo proyecto de manga cuyos detalles se conocerán en 2027.

La gran pregunta ahora es cuándo podrán verse los cuatro episodios y qué más revelará el autor sobre el futuro de su obra.