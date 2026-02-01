El difícil escenario de México en el mundo

Desde cualquier punto de vista, los recientes cambios en las relaciones de los países nos afectan en todas las áreas del desarrollo humano. La aparentemente absurda irrupción de un líder antidemocrático, impositivo, con una mentalidad monárquica, y con intenciones de abusar de todos los demás, siendo presidente del país más poderoso del mundo, nos provoca miedo. Desde luego, el temor tiene mucho sentido y diversas raíces, hay quienes sentimos miedo por algún cambio drástico en las relaciones económicas que nos pueda afectar de forma directa o incluso por la posibilidad de una conflagración mundial, con consecuencias catastróficas para la humanidad en virtud de las armas nucleares que existen hoy en muchos lugares del orbe. Ese personaje parece no tener ninguna clase de freno, no existen mecanismos dentro de la Unión Americana para controlar el poder presidencial, cada día parece más patente que su único límite (como lo ha dicho de forma explícita) es su propia conciencia.

Así operaban los monarcas medievales europeos, todo estaba sujeto directamente a su voluntad o su capricho; incluso la vida o la muerte de personas o de poblaciones enteras. Hoy estamos atestiguando crímenes directamente a ciudadanos estadunidenses perpetrados por las fuerzas del orden. Un amigo me señalaba hace poco nuestra realidad en México, donde seguimos viendo decenas de ejecuciones por el crimen organizado, pero la diferencia es sustantiva. En este segundo caso son criminales, que están siendo perseguidos por la justicia, y allá, en un país que presume seguridad, los recientes delitos fueron cometidos por los responsables de cuidar a las personas. Algo no visto desde hace muchos años, y que además parece que la voluntad presidencial es continuar por el camino de los abusos irrefrenables.

En ese contexto, ser el vecino con una economía miles de veces más pequeña, con una dependencia absoluta de las cadenas productivas establecidas por un añejo tratado comercial, y que, además, hemos sido señalados por aquel líder como los causantes de todos sus males, resulta complicadísimo establecer límites y acuerdos para sostener las relaciones económicas.

Pues echando mano de toda su capacidad, el gobierno de México, liderado por la doctora Sheinbaum ha conseguido librar la mayor parte de los ataques, amenazas y aranceles impuestos desde Estados Unidos. Francamente se requiere de una estrategia que, hasta el momento, ha sido llevada a buen término, actuando como un equipo con sus principales colaboradores, hasta el extremo en el que el presidente Trump elogió por enésima ocasión a nuestra Presidenta, afirmando que nos debemos sentir orgullosos de ella.

Canadá ha demostrado también tener un líder en extremo capaz e inteligente, que se atrevió en una reciente reunión a decirle de frente a la Unión Americana que están armando una estrategia comercial para contrarrestar los efectos amenazantes de su líder.

México no puede articular un discurso de esa magnitud, somos una economía mucho más pequeña que la canadiense y simplemente nos aplastarían. Me parece que el camino de nuestro gobierno es el más inteligente. Ojalá se pueda preservar el tratado comercial.